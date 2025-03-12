Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Αγρινίου το σοβαρό ατύχημα ενός 14χρονου αγοριού, το οποίο έπεσε σε φρεάτιο ασανσέρ μέσα σε οικοδομή, με αποτέλεσμα να υποστεί τραυματισμούς και μερική αμνησία.

Το περιστατικό, όπως αναφέρει το sinidisi.gr σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (10/03) στην περιοχή του Πανεπιστημίου, όταν μια παρέα νεαρών εισήλθε σε περιφραγμένο εργοτάξιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγόρι ανέβηκε στην ταράτσα του κτιρίου, αλλά κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες γλίστρησε από τη σκάλα και κατέληξε στο φρεάτιο του ανελκυστήρα, πέφτοντας από μεγάλο ύψος.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και διασωστικές δυνάμεις, με τους πυροσβέστες να καταφέρνουν να απεγκλωβίσουν το παιδί. Αρχικά, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου ωστόσο διαπιστώθηκε ότι ο αξονικός τομογράφος ήταν εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του και της μερικής αμνησίας που παρουσίασε, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.