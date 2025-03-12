Το δικό του «αντίο» στον Αλέξη Κούγια, είπε σήμερα ο ποινικολόγος Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Ο γνωστός ποινικολόγος, ο οποίος βρισκόταν στο Εφετείο της Λουκάρεως για την υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη, ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για την απώλεια του συναδέλφου του:

« Αυτό που συνέβη με τον Αλέξη Κούγια ήταν τραγικό. Ένας άνθρωπος που σε νέα ηλικία έφυγε από τη ζωή. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι το όνομά του ήταν ταυτισμένο με την ποινική δικηγορία. Έδινε αγώνα για τους εντολείς του και τους υπερασπιζόταν λες και ήταν ο ίδιος κατηγορούμενος».

Πηγή: skai.gr

