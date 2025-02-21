Ζάκυνθος: Σήμερα η κηδεία της συμβολαιογράφου - Συνεχίζονται οι έρευνες για τη διαλεύκανση της δολοφονίας

Σήμερα στις 15:00, στην εκκλησία της Αναλήψεως στην πόλη της Ζακύνθου, συγγενείς, φίλοι και γνωστοί θα πουν το τελευταίο αντίο, στην άτυχη συμβολαιογράφο, Μαρίζα Τερτσέτη - Παπαδάτου, η οποία δολοφονήθηκε στο σπίτι της από άγνωστο μέχρι στιγμής δράστη.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι λίγη ώρα πριν από την άφιξη της άτυχης συμβολαιογράφου στο σπίτι της, αργά το βράδυ, φέρεται να έχει καταγραφεί από κάμερες της περιοχής ένα μικρό αυτοκίνητο μάρκας Smart να σταθμεύει σε περιοχή πλησίον της κατοικίας και να εξέρχεται ένας άνδρας ο οποίος φέρεται να κινήθηκε προς τον περίβολο του σπιτιού.

Χθες έγιναν τρεις προσαγωγές ατόμων οι οποίοι έδωσαν καταθέσεις για τη συγκεκριμένη υπόθεση, χωρίς ακόμα να έχει προκύψει κάτι σημαντικό απ' αυτές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

