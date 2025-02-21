Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Θανατηφόρα παράσυρση πεζού από μηχάνημα έργου

Ο ηλικιωμένος επιχείρησε να διασχίσει το δρόμο, αλλά υπό συνθήκες που διερευνώνται παρασύρθηκε - Στο σημείο η ΕΛΑΣ

UPDATE: 10:29
EKAB,

Θανατηφόρα παράσυρση πεζού σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία, το όχημα ήταν μηχάνημα έργου και όχι απορριμματοφόρο, όπως είχε αναφερθεί αρχικά.

Το περιστατικό συνέβη στις 8.20 το πρωί στη συμβολή της λεωφόρου Κ. Καραμανλή με την οδό Π. Συνδίκα και ερευνάται από τις Αρχές.

Τα στοιχεία του θύματος δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ενώ εικάζεται πως ήταν κάποιος άστεγος. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη παράσυρση πεζός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark