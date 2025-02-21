Θεσσαλονίκη: Θανατηφόρα παράσυρση πεζού από μηχάνημα έργου

Θανατηφόρα παράσυρση πεζού σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία, το όχημα ήταν μηχάνημα έργου και όχι απορριμματοφόρο, όπως είχε αναφερθεί αρχικά.

Το περιστατικό συνέβη στις 8.20 το πρωί στη συμβολή της λεωφόρου Κ. Καραμανλή με την οδό Π. Συνδίκα και ερευνάται από τις Αρχές.

Τα στοιχεία του θύματος δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ενώ εικάζεται πως ήταν κάποιος άστεγος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.