Εγκληματική ενέργεια «βλέπει» η δίωξη ανθρωποκτονιών στη Ζάκυνθο που έχει αναλάβει την εξιχνίαση του θανάτου της 69χρονης συμβολαιογράφου που βρέθηκε χθες στην αυλή του σπιτιού της, μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Από τις μέχρι στιγμής έρευνες του αρμόδιου ιατροδικαστή, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η γυναίκα δέχτηκε χτύπημα «ακριβείας» στον αριστερό μηρό, ώστε να χάσει τη ζωή της μέσα σε ελάχιστα λεπτά, λόγω ακατάσχετης αιμορραγίας

Οι αστυνομικοί παίρνουν καταθέσεις και έχουν ανοίξει τις κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστώσουν ποιός είναι αυτός, ο οποίος ήθελε νεκρή τη συμβολαιογράφο ή αν πρόκειται για άλλο περιστατικό, για απόπειρα ληστείας, που κατέληξε σε δολοφονία. Εάν δεν προκύψουν ικανοποιητικά στοιχεία, θα γίνει άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, για να εντοπιστούν οι αριθμοί των κινητών τηλεφώνων από τις συνομιλίες τις επίμαχες ώρες.

Την 69χρονη γυναίκα εντόπισε νεκρή το πρωί της Τετάρτης ο ίδιος της ο γιος, μέσα σε μία λίμνη αίματος, στην εξωτερική σκάλα του σπιτιού της, ο οποίος ειδοποίησε την Αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες το θύμα είχε χάσει πριν από τέσσερα χρόνια τον σύζυγο της και ο πλέον κοντινός της άνθρωπος, ήταν ο γιος της.

Πηγή: skai.gr

