Σε 3 προσαγωγές ατόμων για την υπόθεση της 69χρονης συμβολαιογράφου στην Ζάκυνθο έχουν προχωρήσει οι Αρχές.

Ως πιθανό θεωρείται το σενάριο της απόπειρας ληστείας, χωρίς όμως να αποκλείονται και άλλα ενδεχόμενα. Στο νησί έχουν φτάσει στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών που συμμετέχουν στην εξιχνίαση του εγκλήματος, σύμφωνα με δημοσίευμα της ertnews.

Οι προσαχθέντες εντοπίστηκαν μετά την εξέταση του οπτικού υλικού από κάμερες της ευρύτερης περιοχής.

Η 69χρονη Ζακυνθινή συμβολαιογράφος εντοπίστηκε νεκρή στις 19 Φεβρουαρίου 2025 από τον γιο της, περίπου στις 10:30, το πρωί σε χώρο του σπιτιού της, στο Κρυονέρι Ζακύνθου, σε μια λίμνη αίματος.

Από τις μέχρι στιγμής έρευνες του αρμόδιου ιατροδικαστή η γυναίκα δέχτηκε - όπως προκύπτει - χτύπημα στον αριστερό μηρό, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μέσα σε ελάχιστα λεπτά, λόγω ακατάσχετης αιμορραγίας.

Οι αστυνομικοί παίρνουν καταθέσεις και μελετούν τις κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει κάποιος που ήθελε νεκρή τη συμβολαιογράφο ή αν πρόκειται για άλλο περιστατικό, για απόπειρα ληστείας, που κατέληξε σε δολοφονία. Εάν δεν προκύψουν ικανοποιητικά στοιχεία, θα γίνει άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, για να εντοπιστούν οι αριθμοί των κινητών τηλεφώνων από τις συνομιλίες τις επίμαχες ώρες.

