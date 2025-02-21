Εξιχνιάστηκε κλοπή σε κατοικία στην περιοχή του Ρέντη, με λεία άνω των 120.000 ευρώ.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα, (2 αλλοδαποί και μια ημεδαπή), ηλικίας 42, 30 και 28 ετών αντίστοιχα, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων σύλληψης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ βραδινές ώρες της 13-07-2024, οι ανωτέρω διέρρηξαν την κεντρική είσοδο ισόγειας κατοικίας και το παράθυρο υπόγειας κατοικίας και αφαίρεσαν από το εσωτερικό του σπιτιού το συνολικό χρηματικό ποσό των 70.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα και χρυσαφικά αξίας 81.100 ευρώ περίπου.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες των συλληφθέντων, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος κοσμημάτων και χρυσαφικών (αλυσίδες, δακτυλίδια, σκουλαρίκια), πλήθος ρολογιών διαφόρων μαρκών, το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ και κινητό τηλέφωνο.

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι στο πλαίσιο της δράσης τους αναζητούσαν κλεπταποδόχους για την περαιτέρω διάθεση των κλοπιμαίων.

Στο πλαίσιο των ερευνών, πρωινές ώρες χθες (20-02-2025) εντοπίστηκε σε περιοχή της Νέας Μάκρης αλλοδαπός, με τον οποίο είχε έρθει σε επαφή μια 42χρονη και προσήχθη, ενώ σε έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος ασημικών,

φλόγιστρο και εξοπλισμός λιωσίματος μετάλλων,

πλήθος ζυγαριών ακριβείας και

χημικές αμπούλες ανίχνευσης ποιότητας μετάλλων.

Σημειώνεται ότι οι συλληφθέντες έχουν απασχολήσει στον παρελθόν τις αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ για την 28χρονη είχαν επιβληθεί παλαιότερα περιοριστικοί όροι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.