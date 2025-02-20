Την Τετάρτη στις 10:27 το πρωί γνωστός δικηγόρος της Ζακύνθου όταν επισκέφθηκε την πολυτελή κατοικία της μητέρας του βρέθηκε μπροστά σ’ ένα σκηνικό θανάτου.

Η 69χρονη συμβολαιογράφος, Μαρίζα Τερτσέτη Παπαδάτου, ήταν πεσμένη δίπλα στο αυτοκίνητό της μέσα σε μια λίμνη αίματος. Η εικόνα παρέπεμπε ευθέως σε δολοφονία και ένα άκρως μυστηριώδες θρίλερ άρχισε να ξεδιπλώνεται.

Η άτυχη γυναίκα έφερε μια μαχαιριά στον μηρό και πέθανε μαρτυρικά μέσα σε λίγα λεπτά από αιμορραγικό σοκ έξω από το σπίτι της στη Ζάκυνθο.

Η δολοφονία έμοιαζε επαγγελματική, τα σενάρια πολλά και έτσι ένα κλιμάκιο πέντε αστυνομικών από τα κεντρικά του Ανθρωποκτονιών της Αθήνας πήγε στο νησί να λύσει άμεσα το μυστήριο του φόνου της γνωστής και ευκατάστατης συμβολαιογράφου.

Ρομά ο δολοφόνος

Οι αναλυτές του κλιμακίου με την εμπειρία πολλών χρόνων από περίεργα εγκλήματα κατάφεραν αποκλείοντας πιθανά σενάρια να διαπιστώσουν τι συνέβη. Με απλά λόγια το σκηνικό του θανάτου μίλησε και έδειξε στους αξιωματικούς του Ανθρωποκτονιών ποιος και γιατί δολοφόνησε τη συμβολαιογράφο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo το κίνητρο του φόνου ήταν μια ληστεία που πήγε στραβά. Ο νεαρός ληστής έστησε καρτέρι στην ευκατάστατη συμβολαιογράφο με σκοπό να πάρει χρήματα και τιμαλφή που είχε μαζί της ή έκρυβε στο σπίτι της. Η γυναίκα αντιστάθηκε και τότε ο δράστης της κάρφωσε το μαχαίρι στο μηρό. Στη συνέχεια εξαφανίστηκε χωρίς να τον δει κανένας.

Όμως κάμερες που υπάρχουν στο ευρύτερο σημείο της επίθεσης φαίνεται να τον έχουν καταγράψει. Όλα συγκλίνουν στην άποψη πως πρόκειται για νεαρό Ρομά που όμως – σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία – δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Αν οι έρευνες εξελιχθούν όπως εκτιμούν οι αστυνομικοί σύντομα θα έχει διαλευκανθεί πλήρως το μυστήριο της δολοφονίας της 69χρονης συμβολαιογράφου.

Η Μαρίζα Τερτσέτη Παπαδάτου ήταν γόνος μιας από τις πιο σημαντικές οικογένειες της Ζακύνθου, του αείμνηστου δικαστή Γεώργιου Τερτσέτη, ο οποίος αρνήθηκε να στείλει στην γκιλοτίνα τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη.

Ήταν μία από τις πιο γνωστές συμβολαιογράφος του νησιού, σύζυγος του δικηγόρου Γιάννη Παπαδάτου και μητέρα τριών παιδιών.

Πηγή: skai.gr

