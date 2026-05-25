Πτώση άνδρα, αγνώστων λοιπών στοιχείων, σημειώθηκε τις πρώτες απογευματινές ώρες της 25ης Μαΐου, στην περιοχή του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο, από ύψος περίπου 10 μέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του imerazante.gr, στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική για τη διάσωσή του, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας είχε τις αισθήσεις του, όταν τον βρήκαν οι άνδρες της πυροσβεστικής μετά από μεγάλη επιχείρηση.

Δεν είναι ακόμη γνωστό αν ήταν απόπειρα αυτοκτονίας ή ατύχημα.

Πηγή: skai.gr

