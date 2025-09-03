Υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι ξέπλεναν χρήματα μέσω στοιχηματικών - 200 άτομα στο στόχαστρο της αρμόδιας Αρχής

Της Έλενας Γαλάρη

Στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος βρίσκονται 200 πρόσωπα, ανώτατοι υψηλόβαθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι «τζόγαραν» μέσω δέκα στοιχηματικών νόμιμων εταιρειών ποσά από 100 ευρώ έως ένα εκατομμύριο.

Από την έρευνα της ανεξάρτητης Αρχής που άρχισε πριν από αρκετούς μήνες, ήρθε στην επιφάνεια μία τεράστια «τρύπα» που επέτρεπε σε κυκλώματα να ξεπλένουν μαύρο χρήμα μέσω του νόμιμου στοιχηματισμού.



Τα χρηματικά ποσά, άγνωστης προέλευσης, αρχικά κατατίθεντο σε παικτικούς λογαριασμούς, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Οι ελεγκτές της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχουν κάνει φύλλο και φτερό τις φορολογικές δηλώσεις των προσώπων αυτών για να τις συγκρίνουν με τα μεγάλα ποσά που τζόγαραν.



Η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχει ενημερώσει και την Επιτροπή Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων, αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των τυχερών παιγνίων, για τις δικές της ενέργειες.

