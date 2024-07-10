Άνθρακες (έως τώρα)  ο “θησαυρός” της ΑΑΔΕ για τις στοιχηματικές

Συνεχίζει τους ελέγχους στις στοιχηματικές εταιρείες η ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έρευνα η οποία ξεκίνησε δειγματοληπτικά, έχει ήδη επεκταθεί και σε άλλες εταιρείες, ενώ, με βάση τις ίδιες πηγές, ο έλεγχος αναμένεται να φτάσει και στις 19 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο κλάδο στη χώρα μας και έχουν λάβει επίσημη άδεια.

Πριν από περίπου ένα μήνα, μέσω διαρροής και όχι μέσω επίσημης ανακοίνωσης, έγινε γνωστό ότι στοχευμένος έλεγχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εντόπισε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, η οποία, όπως αναφερόταν, επί τέσσερις χρονιές (2019, 2020, 2021 και 2022) είχε δηλώσει ανακριβώς τους παρακρατούμενους φόρους. Με βάση τις ίδιες πηγές η συγκεκριμένη εταιρεία δεν απέδωσε φόρους, ύψους 10,4 εκατ. ευρώ.

Ο θησαυρός ωστόσο μάλλον είναι... άνθρακες. Πληροφορίες από την εταιρεία που βρέθηκε στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ εξηγούν πως δεν υπάρχει φοροδιαφυγή. Και η εικόνα που παρουσιάστηκε αποδίδεται ξεκάθαρα σε ξαφνική νομοθετική αλλαγή στον υπολογισμό του παρακρατούμενου φόρου, στην οποία η συγκεκριμένη επιχείρηση καθυστέρησε, για ένα διάστημα, να προσαρμοστεί. Εκκίνησε όμως οικειοθελώς τη διαδικασία του ορθού υπολογισμού και της κατάθεσης των τροποποιητικών δηλώσεων σε συνεργασία με την αρμόδια εφορία και την ΕΕΕΠ (Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων). Σύμφωνα με την εταιρεία, τα αναλογούντα ποσά, που αποτελούν μικρό ποσοστό των συνολικών φόρων που πληρώνει, τα κατέβαλε αμέσως με την κατάθεση των δηλώσεων αυτών και μήνες πριν τον έλεγχο της ΑΑΔΕ.

Πηγές από την εταιρεία μάλιστα, επισημαίνουν την “πρωτοτυπία”, όπου έλεγχος ανακαλύπτει διαφορές χωρίς να καταλογίζει κανένα ποσό.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η ΕΕΕΠ και το υπουργείο Οικονομικών βρίσκονται σε συζητήσεις με στόχο την ενδυνάμωση της μεταξύ τους συνεργασίας ώστε η εποπτεύουσα αρχή να έχει ενημέρωση όσον αφορά τους πιθανούς ελέγχους στις εταιρείες παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων. Εξάλλου, οι εταιρείες του χώρου στέλνουν τα οικονομικά τους στοιχεία και τις οικονομικές τους καταστάσεις κάθε χρόνο στην ΕΕΕΠ, όπως επίσης και τις δηλώσεις απόδοσης συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου και φόρου κερδών των παικτών κάθε μήνα. Τα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών είναι άμεσα διαθέσιμα στην ΕΕΕΠ, μέσω της πρόσβασής της στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημά τους.

