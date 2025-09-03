Του Μάκη Συνοδινού

Μπήκαν σαν κυρίες, άρπαξαν κινητά και προσωπικά αντικείμενα του υπαλλήλου γνωστού ψητοπωλείου στην Καλλιθέα και εξαφανίστηκαν.

Ο λόγος για τις δύο θρασύτατες γυναίκες που φαίνονται στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το skai.gr και αποτυπώνει τη δράση των δύο «ποντικών».

Η ληστεία σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του ψητοπωλείου που μίλησε στον skai.gr έγινε πρωινές ώρες, όταν υπάλληλος του καταστήματος το άνοιξε προκειμένου να το ετοιμάσει.

Οι δύο γυναίκες εκμεταλλευόμενες το γεγονός πως ο υπάλληλος ήταν μόνος του μέσα και έκανε δουλειές, μπήκαν, ανέβηκαν στο πατάρι και έκλεψαν τα κινητά που βρίσκονταν πάνω στο τραπεζάκι .

Δεν σταμάτησαν όμως εκεί καθώς φεύγοντας άρπαξαν και το τσαντάκι του υπαλλήλου που είχε μέσα χρήματα, χρεωστικές κάρτες και προσωπικά του αντικείμενα.

Μάλιστα, όπως λέει ο ιδιοκτήτης του γνωστού ψητοπωλείου, το θράσος των γυναικών δεν σταμάτησε εκεί καθώς χρησιμοποίησαν τη χρεωστική κάρτα του υπαλλήλου για να κάνουν αγορές.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην αστυνομία και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές η μία εκ των δύο γυναικών έχει ταυτοποιηθεί.

