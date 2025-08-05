ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο «κάδρο» 8 με 10 συγκεκριμένα πρόσωπα

Της Έλενας Γαλάρη

Στοιχεία και αρχεία που αφορούν σε 8 με 10 συγκεκριμένα πρόσωπα "ξεσκονίζουν" οι ελεγκτές της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Κλιμάκιο της Αρχής που βρίσκεται από το πρωί στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, συλλέγει όσα περισσότερα στοιχεία υπάρχουν για τα συγκεκριμένα πρόσωπα που φέρονται να σχετίζονται με παράνομες επιδοτήσεις.

Τα πρόσωπα αυτά δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Θεσσαλίας, ενώ τις τελευταίες ημέρες το όνομα τους είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας καθώς ένα εξ αυτών είχε πολιτευτεί με τη ΝΔ.

Η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελέγξει εάν οι επιδοτήσεις που είχαν λάβει τα συγκεκριμένα πρόσωπα ήταν νόμιμες, αλλά και αν έχει τελεστεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Σε αυτή την περίπτωση, ο επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης θα προχωρήσει σε δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων και θα διαβιβάσει το πόρισμά του στην εισαγγελία.

ΑΑΔΕ: 17μελής ειδική ομάδα για τον έλεγχο των αρχείων του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ειδική Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ), με τη συμμετοχή 17 κορυφαίων στελεχών της ΑΑΔΕ και στόχο την απρόσκοπτη πρόσβαση στα αρχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, συγκροτείται με απόφαση του διοικητή της ανεξάρτητης Αρχής, Γιώργου Πιτσιλή. Στην Ομάδα συμμετέχουν γενικοί διευθυντές που εποπτεύουν καίριους τομείς, όπως είναι η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, οι φορολογικοί έλεγχοι, τα τελωνεία και το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Η ΟΔΕ, σύμφωνα με την απόφαση, θα αποκτήσει άμεση, πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε κάθε κτιριακή υποδομή, ηλεκτρονική εφαρμογή και πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα μπορεί να γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο:

Κάθε αίτηση επιδότησης που υποβάλλεται στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων. Για παράδειγμα, θα μπορεί να ζητήσει το σύνολο των αρχείων για τις επιδοτήσεις ελαιοπαραγωγών σε μία συγκεκριμένη περιφέρεια και να διασταυρώσει τα ποσά με τα δηλωθέντα εισοδήματα των δικαιούχων στο Taxisnet.

Όλες τις συμβάσεις που συνάπτει ο Οργανισμός με ιδιωτικούς αναδόχους.

Κάθε δικαιολογητικό και έγγραφο που αφορούν στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και τη ροή των χρημάτων, από την έγκριση έως την καταβολή των επιδοτήσεων.

Η ΟΔΕ θα συντάσσει μηνιαίες αναφορές προόδου απευθείας προς τον διοικητή της ΑΑΔΕ. Σε αυτές τις αναφορές θα καταγράφονται οι κίνδυνοι και τα προβλήματα που ανακύπτουν, δημιουργώντας έναν μηχανισμό άμεσης λογοδοσίας έως την κορυφή της πυραμίδας. Ο συντονιστής της Ομάδας θα έχει τη δυνατότητα να καλεί στις συνεδριάσεις μόνο τα μέλη που απαιτούνται ανάλογα με τη θεματολογία, αλλά και στελέχη από άλλους φορείς, διασφαλίζοντας ευελιξία και τη βέλτιστη διαχείριση των πόρων.

Σημειώνεται, ότι την περασμένη Παρασκευή, 1η Αυγούστου, υψηλόβαθμα στελέχη της ΑΑΔΕ μετέβησαν στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου συναντήθηκαν με στελέχη του Οργανισμού. Στόχος ήταν η έναρξη της συνεργασίας των δύο φορέων του Δημοσίου, ενόψει και της ενσωμάτωσης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Παράλληλα, η ΑΑΔΕ μαζί με την Οικονομική Αστυνομία έχουν αναλάβει να εντοπίσουν όσους εισέπραξαν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις. Όταν εντοπιστούν παρατυπίες θα αρχίσει το έργο της ανάκτησης των χρημάτων, με όλα τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Παραίτηση

Την παραίτησή της από τη θέση της Συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας υπέβαλε στο μεταξύ η Καλλιόπη Σεμερτζίδου μέσω επιστολής της στον Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Σκρέκα.

Μεταξύ άλλων, η κ. Σεμερτζίδου σημειώνει ότι «το τελευταίο διάστημα εγώ και η οικογένειά μου βρισκόμαστε στο επίκεντρο άδικης και στοχευμένης επίθεσης, με ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιεύματα. Όλα αυτά δες ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και πλήττουν άδικα την προσωπική και επαγγελματική μας εικόνα. Δεν είμαστε εμπλεκόμενοι σε καμία υπόθεση που ελέγχεται από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.