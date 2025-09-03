Ελάτε, μικροί και μεγάλοι, να γιορτάσετε μαζί μας το ξεκίνημα της καινούργιας σχολικής χρονιάς και κερδίστε θέσεις σε γλωσσικά τμήματα και εξετάσεις.

Το Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου, στις 10:00 το πρωί, θα ξεκινήσει ένα ποικίλο και πλούσιο πρόγραμμα για παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Επισκεφθείτε τους χώρους του Goethe-Institut Athen και γνωρίστε από κοντά το πολυδιάστατο έργο μας. Οι εκπρόσωποι του Ινστιτούτου θα είναι στη διάθεσή σας καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας να σας ενημερώσουν για τα μαθήματα, την απόκτηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, τα εργαστήρια και τις εκθέσεις για μικρούς και μεγάλους καθώς και τις δυνατότητες για σπουδές και έρευνα στη Γερμανία.



Επωφεληθείτε από τις ειδικές τιμές -μόνο για αυτήν την ημέρα- και κερδίστε υποτροφίες για συμμετοχή σε γλωσσικά τμήματα και εξετάσεις:

Θα κληρωθούν:

-3 υποτροφίες για δια ζώσης συμμετοχή σε Τμήμα Εκμάθησης Γερμανικών για παιδιά ή για εφήβους

-1 υποτροφία για δια ζώσης συμμετοχή σε Τμήμα Εκμάθησης Γερμανικών για ενήλικες

-2 υποτροφίες για συμμετοχή σε Εξετάσεις Γερμανικών για εφήβους ή για ενήλικες (συνολική εξέταση ή εξέταση σε ενότητες)

Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα πραγματοποιηθούν κατατακτήρια τεστ για όσους ενδιαφερόμενους επιθυμούν να πάρουν μια πρώτη εικόνα του γλωσσικού τους επιπέδου στα Γερμανικά.

ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΕΤΟΙΜΑΣΕΙ

Δειγματικές διδασκαλίες: Μπείτε σε τάξη της επιλογής σας, πάρτε μια πρώτη γεύση από τα τμήματά μας, γνωρίστε τους καθηγητές μας και μάθετε τις

πρώτες σας λέξεις και φράσεις στα Γερμανικά.

Αναλυτική ενημέρωση για τις εξετάσεις μας και την εξεταστική διαδικασία  Ξενάγηση στην έκθεση ‘Τέχνες της Θάλασσας’ στους χώρους των γραφείων

του Ινστιτούτου. Η έκθεση ανιχνεύει τις συνδέσεις μεταξύ των θαλάσσιων κοινοτήτων του παρελθόντος και του σήμερα μέσα από αρχειακό υλικό και

σύγχρονη φωτογραφική, ηχητική και οπτικοακουστική τεκμηρίωση.

Ανακαλύψτε τη Βιβλιοθήκη των Αντικειμένων, από την οποία μπορείτε να δανειστείτε όλα τα αντικείμενα δωρεάν.

Γνωρίστε τη Βιβλιοθήκη μέσα από δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.

Face Painting και Yoga για μικρούς και μεγάλους

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Γερμανικά για νήπια και τις δράσεις της Εκπαιδευτικής Συνεργασίας.

Προσωπική ενημέρωση για τις δυνατότητες σπουδών και έρευνας σε πανεπιστήμια της Γερμανίας από τη Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών – DAAD Ελλάδος

Παγωτά, Brezel, ποπ κορν και πολλά άλλα

DJ-Set Spyros Pagiatakis En Lefko 87.7

Είσοδος ελεύθερη

