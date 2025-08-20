«Τρύπα» στα ταμεία της ελληνικής Καθολικής Εκκλησίας

Εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του οικονομικού σκανδάλου που είχε συγκλονίσει την Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος και αφορούσε στην επισκοπή της Σύρου και μεταφορές εμβασμάτων από τον τραπεζικό της λογαριασμό.

Ενδεικτικά, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για το οικονομικό σκάνδαλο με επίκεντρο την Επισκοπή της Σύρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ η εισαγγελία του νησιού προχώρησε στην άσκηση διώξεων για κακουργηματική υπεξαίρεση, συνέργεια σε κακουργηματική υπεξαίρεση καθώς και για το αδίκημα του ξεπλύματος χρήματος.

Οι διώξεις είναι in rem και στρέφονται δηλαδή κατά παντός υπευθύνου, με τον ανακριτή Σύρου πάντως να αναμένεται να καλέσει περί τα μέσα Σεπτεμβρίου σε απολογία με την ιδιότητα των κατηγορουμένων τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου.

Πρόκειται για δύο κληρικούς και 6 ιδιώτες, οι περισσότεροι από την Πάτρα.

Από έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα, που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο είχε προκύψει ότι από τον λογαριασμό της Επισκοπής είχε διακινηθεί ποσό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ προς έναν πατρινό επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης.

Μάλιστα αφορμή για την έρευνα είχε υπάρξει η υπενοικίαση από τον εν λόγω επιχειρηματία ενός νυχτερινού κέντρου αντί του ποσού των 50.000 ευρώ, με έμβασμα προερχόμενο από την Επισκοπή της Καθολικής Εκκλησίας στη Σύρο.

Κλείνοντας να επισημάνουμε ότι μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου κορυφαίο μέλους της Επισκοπής Σύρου είχε υποβάλει την παραίτησή του, η οποία έγινε δεκτή προ μηνών από την Αγία Έδρα στο Βατικανό.

