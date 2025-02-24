«Υποβρύχιο Πιπίνος» στο Prime Time του ΣΚΑΪ - Απόψε στις 21.00, με τον Σταύρο Ιωαννίδη

Απόψε στις 21.00, η κάμερα του Prime Time και ο Σταύρος Ιωαννίδης ταξιδεύουν στον βυθό της θάλασσας με το Υποβρύχιο «Πιπίνος» του Πολεμικού Ναυτικού.

Δείτε το trailer:

Το συνεργείο του Prime Time πέρασε 48 ώρες στο Υποβρύχιο «Πιπίνος», καταγράφοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες διαβίωσης αλλά και την εξαντλητική εκπαίδευση των Ελλήνων ναυτικών.

Πώς είναι η ζωή σε λίγα μόλις τετραγωνικά, 200 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας; Πώς διαχειρίζεται το προσωπικό την παντελή έλλειψη επικοινωνίας; Πώς περνούν οι μέρες και οι νύχτες στον βυθό; Ποιες είναι οι διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την κατάδυση; Τι κλίμα επικρατεί στη διάρκεια των επιχειρησιακών αποστολών; Και γιατί το φαγητό των υποβρυχίων θεωρείται το καλύτερο φαγητό στο στράτευμα;

Μία αποστολή σε ένα από πιο σύγχρονα συμβατικά υποβρύχια του κόσμου, σε ένα αθόρυβο όπλο με καταστροφική ισχύ. Στο Prime Time του ΣΚΑΪ με τον Σταύρο Ιωαννίδη, απόψε στις 21.00.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.