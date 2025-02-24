Λογαριασμός
Μια ώρα διακοπή και ενός λεπτού σιγή στα δικαστήρια την Παρασκευή στη μνήμη των 57 νεκρών στα Τέμπη

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν στη θλιβερή επέτειο των 2 χρόνων που βύθισε στο πένθος τη χώρα

Δικαστήρια

Διακοπή μιας ώρας και τήρηση ενός λεπτού σιγής, στα δικαστήρια την Παρασκευή, ημέρα που κλείνουν δύο χρόνια από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων καλεί τα μέλη της να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή κατά την έναρξη των συνεδριάσεων όλων των Δικαστηρίων, την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου καθώς και ωριαία διακοπή από 11.00 έως 12.00 το μεσημέρι.

