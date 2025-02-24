Ταυτοποιήθηκε από τις αρχές ο δράστης του αιματηρού επεισοδίου με πυροβολισμούς έξω από γνωστό νυχτερινό κέντρο, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο νεαρών θαμώνων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, όπως γράφει το Cretalive ο δράστης είναι ένας 17χρονος έφηβος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος ανήκει σε γνωστή οικογένεια που διαμένει στην ευρύτερη περιοχή του Φόδελε, μέλη της οποίας έχουν απασχολήσει κατά καιρούς.

Ο έφηβος φέρεται να διασκέδαζε στο νυχτερινό κέντρο μαζί με την αδερφή του και φίλους. Μια κουβέντα στην αδερφή του - σύμφωνα με πληροφορίες - φέρεται, κατά άλλους, να πυροδότησε τον καυγά με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο νεαροί.

Ο ένας τραυματίας έχει πάρει ήδη εξιτήριο καθώς ήταν ελαφρύ το τραύμα του, ενώ ο δεύτερος θα υποβληθεί σε επέμβαση, αφού η σφαίρα χτύπησε κόκκαλο και φέρει ορθοπεδικό τραύμα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας τραυματίας δέχθηκε διαμπερές τραύμα και ο άλλος δύο σφαίρες στα πόδια.

Την ίδια ώρα, συγγενείς, φίλοι και ολόκληρη η κοινωνία των Ανωγείων απ’ όπου κατάγονται οι δύο νεαροί που τραυματίστηκαν στη διάρκεια του αιματηρού επεισοδίου, έχουν αναστατωθεί για όσα συνέβησαν.

Πηγή: skai.gr

