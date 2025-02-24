Στις 2 και 3 Μαΐου οι διαδικασίες εισαγωγής στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Τις ημερομηνίες κλήρωσης για τα Πειραματικά και εξετάσεων για τα Πρότυπα Σχολεία ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Αναλυτικότερα, η δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πειραματικά Σχολεία θα διενεργηθεί την Παρασκευή 2 Μαΐου 2025, ενώ η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στις εισαγωγικές τάξεις (Α' Γυμνασίου/ Α' Λυκείου) των Πρότυπων Σχολείων θα διενεργηθεί το Σάββατο 3 Μαΐου 2025.

Ειδικότερα, αναφορικά με τη δοκιμασία δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα, από το υπουργείο υπενθυμίζονται τα εξής:

Οι μαθητές αξιολογούνται σε δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Δημοτικό Σχολείο/Γυμνάσιο κατά περίπτωση σχετικές με την κατανόηση κειμένων της ελληνικής γλώσσας και των μαθηματικών εννοιών. Αντικείμενο της γραπτής δοκιμασίας είναι στοιχεία, τα οποία οι μαθητές ήδη έχουν επεξεργασθεί και γνωρίζουν από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο/Γυμνάσιο κατά περίπτωση. Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες βασίζονται στην αποστήθιση. Οι μαθητές δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δοκιμασία.

Οι μαθητές εξετάζονται στα παραπάνω πεδία στο πλαίσιο μιας (1) ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας, για μεν την Α΄ Γυμνασίου εκατόν πενήντα (150) λεπτών για δε την Α΄ Λυκείου τριών (3) ωρών.

Τα θέματα των εξεταζόμενων γνωστικών πεδίων, τίθενται υπό τη μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου/πολλαπλής επιλογής, οι οποίες συνοδεύονται από σχετικό βοηθητικό υλικό, ιδίως κείμενα και ασκήσεις, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τους υποψηφίους για να απαντήσουν.

Το πλήθος των ερωτήσεων σε κάθε γνωστικό πεδίο είναι είκοσι (20). Oι δέκα (10) ερωτήσεις έχουν τέσσερις (4) πιθανές απαντήσεις με μια ορθή απάντηση, η οποία βαθμολογείται με δύο (2) και οι άλλες δέκα (10) ερωτήσεις έχουν πέντε (5) πιθανές απαντήσεις με μια ορθή απάντηση, η οποία βαθμολογείται με τρία (3). Η επιλογή της απάντησης ανά ερώτηση σημειώνεται από τον υποψήφιο μαθητή σε ειδικό απαντητικό φύλλο.

Τα απαντητικά φύλλα βαθμολογούνται εντός κλίμακας βαθμολόγησης από μηδέν (0) έως εκατό (100) βαθμολογικές μονάδες. Ως άριστα λογίζονται οι εκατό (100) βαθμολογικές μονάδες. Σε κάθε ένα (1) από τα εξεταζόμενα γνωστικά πεδία αποδίδονται πενήντα (50) βαθμολογικές μονάδες. Δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης. Ενδεικτικά θέματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. εντός των επόμενων ημερών.

Στην περίπτωση διασυνδεδεμένων Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.), οι απόφοιτοι του Πρότυπου Γυμνασίου εγγράφονται απευθείας στο συνδεδεμένο Πρότυπο Λύκειο, υπό την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την φοίτησή τους στο Γυμνάσιο. Αν στην Α΄ τάξη των διασυνδεδεμένων Λυκείων προκύπτουν κενές θέσεις, αυτές καλύπτονται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων. Στα μη διασυνδεδεμένα Πρότυπα Λύκεια, το σύνολο των θέσεων της Α΄ τάξης του Λυκείου καλύπτεται με δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων.

Τέλος, αναφορικά με την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Εκκλησιαστικά Σχολεία, η οποία αφορά αποκλειστικά και μόνο στις τάξεις Α' Γυμνασίου/Α΄ Λυκείου, η δοκιμασία δεξιοτήτων θα διενεργηθεί το Σάββατο 3 Μαΐου 2025.

Οι υποψήφιοι/ιες μαθητές/τριες θα αξιολογηθούν σε τρία γνωστικά αντικείμενα, γλώσσα και μαθηματικά (σε κοινές ερωτήσεις με τους υποψηφίους για τα Πρότυπα Σχολεία, κατά τη διάρκεια ταυτόχρονης εξέτασης) και Θρησκευτικά. Οι ερωτήσεις αξιολόγησης είναι κλειστού τύπου/ πολλαπλής επιλογής.

Επισημαίνεται από το υπουργείο ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες μπορούν να είναι υποψήφιοι/ες για έναν ή περισσότερους ή για όλους τους τύπους των ως άνω σχολείων.

Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών θα κληθούν με πρόσκληση, η οποία θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Δ.Ε.Π.Π.Σ., να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά σε ειδική πλατφόρμα στις αρχές Μαρτίου 2025. Με νεότερη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθεί στους/στις ενδιαφερόμενους/ες η ακριβής προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες:

Α) σχετικά με το δίκτυο των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://depps.minedu.gov.gr/

Β) για τις διαδικασίες εισαγωγής στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία μπορείτε να αναζητήσετε στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών-Μίτος, καθώς επίσης, στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων, (ακολουθώντας τη διαδρομή https://www.minedu.gov.gr/gepo-menu-m/dieythynsi-thriskeftikis-ekpaidefsis-kai-diathriskeftikon-sxeseon/tmima-ekklisiastikis-ekpaidefsis-kai-thriskeftikis-agogis/ekklisiastika-sxoleia/eisagogi-mathiton-mathitrion-sta-ekklisiastika-sxoleia μπορείτε να αναζητήσετε τον πίνακα των Εκκλησιαστικών Σχολείων, την κείμενη νομοθεσία που διέπει την εισαγωγή στα Εκκλησιαστικά Σχολεία, ενδεικτικές ερωτήσεις και απαντήσεις για την εξέταση του μαθήματος των Θρησκευτικών, καθώς και τα θέματα με τις απαντήσεις τους, στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφιοι/ες για τα έτη 2023 και 2024.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

