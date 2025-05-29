Από τη Δευτέρα 2 Ιουνίου, το «Prime Time» έρχεται σε νέα ώρα. Η εκπομπή του ΣΚΑΪ με τα αποκλειστικά ρεπορτάζ, τα επίκαιρα θέματα που αφορούν όλους τους πολίτες, τα οδοιπορικά που συγκινούν και προβληματίζουν αλλά και την εμπεριστατωμένη δημοσιογραφική έρευνα, θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα στις 23.30.

Τη Δευτέρα 2 Ιουνίου, η κάμερα της εκπομπής και ο Γιάννης Σουλιώτης ταξιδεύουν στην Ελλάδα και χαρτογραφούν τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Εστιάζοντας στη λειψυδρία, συνομιλούν με εκείνους που πρώτοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους κινδύνους που συνεπάγονται οι μειωμένες βροχοπτώσεις, οι όλο και σπανιότερες χιονοπτώσεις αλλά και η αυξημένη συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Ξεκινώντας το οδοιπορικό από τον Νέστο, μαθαίνουμε για τον ακήρυχτο πόλεμο του νερού μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Κατηφορίζοντας στον κάμπο της Θεσσαλίας, βλέπουμε τα σημάδια της επαπειλούμενης ερημοποίησης του μεγαλύτερου σιτοβολώνα της χώρας. Στην Αττική, ενημερωνόμαστε για τις ετήσιες ανάγκες σε νερό, για τα αποθέματα των τεσσάρων ταμιευτήρων ύδρευσης που έχουν φτάσει σε ιστορικά χαμηλά και στη Σέριφο, συνομιλούμε με φορείς και επαγγελματίες που βλέπουν κάθε καλοκαίρι το νησί τους να διψά και να παραδίδεται στην ξηρασία.

Από τις Βρυξέλλες, η Τζέσικα Ρόσγουελ, επίτροπος Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας, κάνει λόγο για μία κρίση επιτακτική που απαιτεί την άμεση υλοποίηση παρεμβάσεων, προκειμένου ο ευρωπαϊκός νότος να παραμείνει βιώσιμος.

Η Λειψυδρία στο Prime Time του ΣΚΑΪ, τη Δευτέρα 2 Ιουνίου στις 23.30, με τον Γιάννη Σουλιώτη.

Δείτε το trailer:

