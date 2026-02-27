Βερολίνο: Σε δομή ανηλίκων η 16χρονη Λόρα - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Σε δομή ανηλίκων στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο Βερολίνο, βρίσκεται η 16χρονη Λόρα που εντοπίστηκε σε τυχαίο έλεγχο από τις γερμανικές αρχές την Πέμπτη, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Η 16χρονη, θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, ενώ όλες τις ημέρες θα παρακολουθείται από ψυχίατρο.

Οι γερμανικές Αρχές ενημέρωσαν τον πατέρα της, καθώς και τους αστυνομικούς του τμήματος ανηλίκων Αχαΐας που είχαν αναλάβει τις έρευνες για τον εντοπισμό της όλο αυτό το διάστημα.

Σημειώνεται ότι ο πατέρας του κοριτσιού βρίσκεται στη Γερμανία τις τελευταίες εβδομάδες, ώστε να δώσει πληροφορίες στις αρχές για την κόρη του, ενώ εξετάζεται να συναντήσει τη 16χρονη Λόρα και εφόσον συμβεί θα γίνει παρουσία κοινωνικού λειτουργού.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η Λόρα εντοπίστηκε σε σπίτι και είναι καλά στην υγεία της, ενώ δεν έχει γίνει γνωστό ποιος φιλοξενούσε ή βοηθούσε τη Λόρα.

Υπενθυμίζεται πως τα ίχνη της Λόρας είχαν χαθεί από τις 8 Ιανουαρίου στο Ρίο. Μετά το στίγμα του κινητού της, βρίσκονταν πολύ κοντά στα ίχνη της ανήλικης.Το στίγμα εντοπίστηκε από τις αρχές στις 9 Φεβρουαρίου.

Οι αστυνομικές αρχές έκλιναν στο σενάριο ότι η 16χρονη Λόρα είχε φύγει στη Γερμανία. Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας κατέγραψε τη 16χρονη να εισέρχεται μόνη της σε ταξιδιωτικό πρακτορείο της Ομόνοιας και να αγοράζει εισιτήριο για τη Φρανκφούρτη, με αναχώρηση την ίδια ημέρα.

Από την έρευνα προέκυψε πως η 16χρονη, την ημέρα που έφυγε από το Ρίο, έφτασε με ταξί στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Γουδή, κοντά στα νοσοκομείο «Παίδων», έβγαλε αεροπορικό εισιτήριο για Φρανκφούρτη, χρησιμοποιώντας το διαβατήριο της και όπως όλα δείχνουν πέταξε για Γερμανία και συγκεκριμένα για το Αμβούργο εκεί όπου ζούσε με τους γονείς της πριν έλθουν στην Ελλάδα.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.