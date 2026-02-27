Ο «Φάκελος 17Ν», η νέα σειρά ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά, συνεχίζεται τη Δευτέρα 2 Μαρτίου στις 21:00, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και φωτίζει τα άγνωστα παρασκήνια της θανάσιμης τρομοκρατικής οργάνωσης που στοίχειωσε την Ελλάδα για δεκαετίες.

Στο 2ο επεισόδιο, με τίτλο «Η οργάνωση φάντασμα», μεταφερόμαστε στη δεκαετία του 1980 και σε μια εποχή που η Αθήνα γίνεται πεδίο δράσης τρομοκρατικών ομάδων της Μέσης Ανατολής και η 17Ν στρατολογεί νέα πρόσωπα.

Στην κάμερα του ντοκιμαντέρ μιλούν αστυνομικοί που κινδύνεψαν να χάσουν τη ζωή τους από επιθέσεις της 17Ν, αξιωματικοί που προσπαθούσαν να κάνουν έρευνες σε μια εποχή που δεν υπήρχε ακόμη αντιτρομοκρατική υπηρεσία, Αμερικάνοι διπλωμάτες που είδαν φίλους τους να χάνουν τη ζωή τους από μια επίθεση της τρομοκρατικής οργάνωσης, δημοσιογράφοι που αποκάλυψαν την κλοπή πυρομαχικών στο Συκούριο και πρόσωπα που είδαν τη ζωή τους να αλλάζει, επειδή χαρακτηρίστηκαν λανθασμένα ως “εγκέφαλοι” της 17Ν.

Στο επεισόδιο καταγράφεται ακόμη το έντονα φορτισμένο πολιτικό κλίμα της εποχής και οι θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφορούσαν σε πολιτικά και δημοσιογραφικά γραφεία, στα υπόγεια πρεσβειών και ενέπλεκαν μεταξύ άλλων τη 17Ν με το ΠΑΣΟΚ και την ηγεσία του.

Ταξιδεύουμε ακόμη στην Αμερική για να συναντήσουμε την κόρη του Ρόναλντ Στιούαρτ, που έπεσε νεκρός από βομβιστική επίθεση της 17Ν την άνοιξη του 1991 και μας μιλά για την ημέρα που άλλαξε για πάντα τη ζωή της.

Μαρτυρίες των πρωταγωνιστών της εποχής, συνεντεύξεις και αρχειακό υλικό φωτίζουν το παρασκήνιο πίσω από την κορύφωση της δράσης της 17 Νοέμβρη κατά τη δεκαετία 1980-1990 και αποκαλύπτουν πώς η τρομοκρατική οργάνωση κατάφερνε να ξεφεύγει από τις Αρχές.

