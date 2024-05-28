Ολα φαίνονται να είναι έτοιμα για τον μεγάλο τελικό του Conference League αύριο το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τον Ολυμπιακό να διεκδικεί τον τίτλο από τη Φιορεντίνα στην Opap Arena.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, τα μέτρα θα είναι αυξημένα με αυστηρούς προελέγχους και ελέγχους τόσο στα σημεία συγκέντρωσης των φιλάθλων, όσο και κατά τη διαδρομή προς το γήπεδο.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωση της η ΕΛΑΣ «κατά τους προελέγχους ασφαλείας, θα διενεργούνται σωματικές έρευνες και σε περίπτωση εντοπισμού απαγορευμένων αντικειμένων ή ουσιών (π.χ. ναρκωτικά, αιχμηρά αντικείμενα, εύφλεκτα αντικείμενα, λέιζερ, πανό με υβριστικό περιεχόμενο, ρόπαλα, κοντάρια, αλκοολούχα ποτά) και γενικά αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες ή κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα, τα άτομα θα απομακρύνονται από τον χώρο και θα προσάγονται στην αρμόδια υπηρεσία για τα περαιτέρω».

To γήπεδο ελέγχθηκε εξονυχιστικά από όλες τις υπηρεσίες ασφαλείας καθώς και από κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, ενώ οι μόνιμοι κάτοικοι της Νέας Φιλαδέλφειας που μένουν στην περιοχή γύρω από γήπεδο, πήραν τις διαπιστεύσεις τους προκειμένου να μπορούν να μετακινηθούν την ημέρα του τελικού.

Επίσης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ελέγχθηκε εξονυχιστικά το άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας και πλέον φυλάσσεται μόνιμα από την Αστυνομία, την Ασφάλεια και την Πυροσβεστική.

Οι οδηγίες του Ολυμπιακού προς τους φιλάθλους

Η ΠΑΕ - με δεδομένη την κρισιμότητα της αναμέτρησης - εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται στις αυστηρές οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι φίλαθλοι της ομάδας.

Εκτός των άλλων αναφέρει:

«Από τη διοργανώτρια Αρχή UEFA και την Αστυνομία συναποφασίστηκαν αυστηρά μέτρα ελέγχου και πρόληψης σχετικά με την ασφαλή και ομαλή πρόσβαση των φιλάθλων μας στο γήπεδο.

Όλοι οι φίλαθλοι της ομάδας μας που έχουν εξασφαλίσει νόμιμο εισιτήριο, κόκκινου και λευκού χρώματος, μπορούν να συγκεντρώνονται από τις 12:00 στον περιβάλλοντα χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.) στο Νέο Φάληρο, ο οποίος θα είναι κατάλληλα προσαρμοσμένος (Fan Meeting Point).

Η μετακίνηση προς το γήπεδο θα πραγματοποιηθεί οργανωμένα και μαζικά μέσω συρμών του ΗΣΑΠ, που θα λειτουργήσουν αποκλειστικά γι’ αυτόν τον σκοπό από τον σταθμό Φάληρο μέχρι τον σταθμό Περισσός, από τις 18:00 της ημέρας του τελικού.

Παρακαλούμε τον φίλαθλο κόσμο μας να βρεθεί στο ΣΕΦ το συντομότερο δυνατόν ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία του, με δεδομένο ότι ο τελευταίος συρμός από το Φάληρο για τον Περισσό θα αναχωρήσει στις 20:45.

Για την είσοδό τους στο συρμό, οι φίλαθλοι θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και το νόμιμο ηλεκτρονικό εισιτήριο.

Απαγορεύονται σακίδια μεγαλύτερα της διάστασης Α4».

Ο σχεδιασμός της ΕΛ.ΑΣ.

Την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα θα βρίσκονται στο γήπεδο 120 εθελοντές διασώστες, ενώ για πρώτη φορά, εντός του γηπέδου και συγκεκριμένα σε κάθε θύρα και κάθε κερκίδα, θα υπάρχει πεζοπόρο τμήμα της Πυροσβεστικής. Σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, ακόμα και αν πέσει κάτι μέσα στο γήπεδο, πχ κροτίδα, θα το απομακρύνουν επιτόπου οι πυροσβέστες, γρήγορα, χωρίς προβλήματα.

Τα εναέρια μέσα τα οποία θα καλύπτουν τον εναέριο χώρο και σε μεγαλύτερη ακτίνα από το γήπεδο, έχουν ολοκληρώσει την κατόπτευση του γηπέδου και έχει αποφασιστεί πού θα μπουν τα συστήματα άντι-drone.

Εναέρια μέσα θα καλύπτουν την περιοχή με περιπολίες και έχει αποφασιστεί πού θα μπουν τα συστήματα anti - drones.

O «Ευαγγελισμός» έχει οριστεί ως νοσοκομείο αναφοράς σε περίπτωση ενδεχόμενης μαζικής μεταφοράς ασθενών.

Σε ό,τι αφορά την αποχώρηση των φιλάθλων από το γήπεδο, αυτή θα γίνει με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο θα προσέλθουν.

