Κατά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη στρέφεται το πρόσωπο που ενεπλάκη στην υπόθεση των υποκλοπών, από την προπληρωμένη κάρτα του οποίου εστάλησαν «μολυσμένα» μηνύματα από το παράνομο λογισμικό predator.

Μετά την αρχειοθέτηση των μηνύσεων που είχαν καταθέσει σε βάρος του ο κ. Ανδρουλάκης και ο κ. Κουκάκης, καταθέτει, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Ιωάννη Ζωγράφο, αγωγή ζητώντας χρηματική ικανοποίηση 150.000 ευρώ για ηθική βλάβη, καθώς χωρίς να ερευνήσουν περαιτέρω την υπόθεση, στράφηκαν εναντίον του διασύροντας το όνομά του, ενώ θα καταθέσει και μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και ψευδή καταμήνυση.

Πηγή: skai.gr

