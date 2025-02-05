Υποκλοπές: Ανάσυρση των μηνύσεών τους ζητούν ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Θανάσης Κουκάκης

Της Έλενας Γαλάρη

Την ανάσυρση από το αρχείο των μηνύσεων τους ζητούν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, οι οποίοι είχαν στραφεί σε βάρος προσώπου, του οποίου η προπληρωμένη κάρτα φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την αποστολή των«μολυσμένων» μηνυμάτων.

Με δύο ξεχωριστές αιτήσεις που κατέθεσαν στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, οι κ.κ Ανδρουλάκης - Κουκάκης ζητούν να κινηθεί σε βάρος του τρίτου προσώπου ποινική δίωξη για ψευδή κατάθεση. Και οι δύο, επικαλούνται την επίσημη απάντηση που δόθηκε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, που αποκλείει τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας από τρίτο πρόσωπο, χωρίς να έχει γνώση του pin.

«Η εκδοχή που παρουσίασε στην κατάθεσή του ο μηνυόμενος είναι σύμφωνα με την επίσημη θέση της αρμόδιας τράπεζας όχι μόνο αναληθής, αλλά και πρακτικώς αδύνατη, καθώς για να χρησιμοποιήσει κάποιος μία προπληρωμένη κάρτα σαν αυτήν με την οποία αγοράστηκαν τα μολυσμένα μηνύματα, έπρεπε να έχει στα χέρια του τόσο τον φάκελο που του είχε σταλεί, όσο και το κινητό τηλέφωνο του μηνυόμενου με το σχετικό μήνυμα της τράπεζας για να σχηματίσει με συνδυασμό των δύο στοιχείων το pin. Και φυσικά δεν εννοείται κάποιος να χρησιμοποιήσει άλλο δικό του pin και όχι το σωστό pin που εξέδωσε η τράπεζα», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην αίτηση που κατέθεσε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο πληρεξούσιος δικηγόρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Χρήστος Κακλαμάνης.

Στην ίδια γραμμή κινείται και η αίτηση του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, ο οποίος αναφέρει: «ο διενεργών την προκαταρκτική εξέταση αξιολόγησε ως πειστικούς, αξιόπιστους και αληθείς τους ισχυρισμούς του μηνυόμενου, εν τέλει αποδείχθηκε ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά αποτελούν ένα μύθευμα, επινόησής του».

Στην αίτηση ανάσυρσης αναφέρεται ότι «η απάντηση της Εθνικής Τράπεζας που ανέδειξε την αναλήθεια των καταθέσεων του μηνυομένου, και ανέτρεψε τα εσφαλμένα συμπεράσματα που εξήγαγε ο διενεργών την προκαταρκτική εξέταση, πλήττοντας τη συνολική εγκυρότητα του Πορίσματος Αρχειοθέτησης, αποτελεί μεταγενέστερο στοιχείο που πρέπει να οδηγήσει στην επανεξέταση της υπόθεσης».

Επιπλέον, ο κ. Κουκάκης ζητεί να εξεταστούν και τα 116 θύματα από το κατασκοπευτικό λογισμικό τονίζοντας ότι «αποτελεί απαραίτητη ενέργεια προς διακρίβωση της αλήθειας και τη διερεύνηση της τέλεσης των αδικημάτων της κατασκοπίας και της παραβίασης προσωπικών δεδομένων από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια ή την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, ιδίως όταν μέσα σε αυτό τον αριθμό των παγιδευμένων προσώπων συμπεριλαμβάνεται ο Αρχηγός του ΓΕΕΘΑ και κρίσιμοι πολιτειακοί παράγοντες.»

Όπως δηλώνει ο δικηγόρος του δημοσιογράφου Ζαχαρίας Κεσσές: «Είναι καιρός όμως να γίνουν κατανοητά από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου τα εξής: Πρώτον ότι οι αναρίθμητες πλημμέλειες στην έρευνά της είναι αυτές που οδηγούν στη συνεχόμενη ανάδειξη νέων αποδεικτικών στοιχείων. Δεύτερον ότι όλα αυτά τα στοιχεία θα έπρεπε να έχουν ήδη διερευνηθεί αν υπήρχε διάθεση ανεύρεσης της αλήθειας. Τρίτον ότι το μέγεθος του σκανδάλου του κατασκοπευτικού λογισμικού είναι τόσο μεγάλο, που η ίδια υπόθεση δεν θα πάψει να τροφοδοτείται από νέα στοιχεία και ευρήματα. Τελευταίο και σημαντικότερο ότι η αιτιολογία της αρχειοθέτησης είναι τόσο ισχνή και σοβαροφανής, που όχι μόνο στερείται νομικού ερείσματος αλλά προσβάλλει και την κοινή λογική, υποβαθμίζοντας σοβαρά την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στον θεσμό της Δικαιοσύνης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.