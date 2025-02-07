H σημασία της υλοποίησης του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης, καθώς και της περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας στη ναυτιλία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Ινδό ομόλογό του Subrahmanyam Jaishankar κατά την επίσημη επίσκεψη του κ. Γεραπετρίτη στην Ινδία μεταξύ 5 και 7 Φεβρουαρίου 2025.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, οι δύο υπουργοί εξέτασαν όλο το εύρος των διμερών σχέσεων και την πρόοδο που σημειώθηκε σε ποικίλες εν εξελίξει πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών, σε συνέχεια της επίσημης επίσκεψης του Πρωθυπουργού της Ινδίας, Narendra Modi, στην Ελλάδα, τον Αύγουστο 2023 και της επίσημης επίσκεψης του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Ινδία, τον Φεβρουάριο 2024.

Αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για περιφερειακές και παγκόσμιες εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στις περιοχές του Ινδο-Ειρηνικού και της Ανατολικής Μεσογείου.

«Οι υπουργοί συζήτησαν για τη σημασία της υλοποίησης του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης, ο οποίος θα ενισχύσει περαιτέρω τη συνδεσιμότητα μεταξύ των ηπείρων», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση και προσθέτει: «Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε τη στρατηγική θέση της Ελλάδας ως της φυσικής και της πλησιέστερης πύλης εισόδου της Ινδίας προς την Ευρώπη και πέρα από αυτήν».

Και οι δύο πλευρές τόνισαν τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας στη ναυτιλία, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι δύο χώρες στον εν λόγω τομέα.

«Οι δύο υπουργοί υπογράμμισαν ότι το ζήτημα της θαλάσσιας ασφάλειας συνιστά ένα επιπλέον σημείο σύγκλισης μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας, δύο ναυτικών εθνών. Ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας για την προώθηση της Ατζέντας για τη Θαλάσσια Ασφάλεια, μία από τις προτεραιότητες της χώρας κατά τη θητεία της ως εκλεγμένου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και την ετοιμότητά της, ως κατόχου του μεγαλύτερου εμπορικού στόλου στον κόσμο».

Ακόμη, «επιβεβαίωσαν την ισχυρή προσήλωσή τους στο διεθνές δίκαιο, ιδίως στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), καθώς και τη συμμόρφωσή τους προς τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το διεθνές δίκαιο και την ειρηνική επίλυση των διαφορών».

Οι δύο υπουργοί εξέφρασαν ακόμη την ικανοποίησή τους για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πλαίσιο της αμυντικής συνεργασίας.

Αναφέρθηκαν δε στις κατευθυντήριες οδηγίες που δόθηκαν από τους δύο πρωθυπουργούς «να υποστηριχθεί η στρατηγική εταιρική σχέση από μια ισχυρή οικονομική σχέση και να διπλασιαστεί το διμερές εμπόριο μέχρι το 2030. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισαν τη σημασία θεσμικών μηχανισμών, όπως η Μικτή Οικονομική Επιτροπή, για την αποτελεσματική προώθηση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων».

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στη Βομβάη, καθώς και στο άνοιγμα ελληνικών Προξενείων στη Βομβάη και την Μπανγκαλόρ. Επεσήμαναν ακόμη τη σημασία ενθάρρυνσης του ιδιωτικού τομέα για την καθιέρωση απευθείας πτήσεων μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την αποτελεσματικότερη προώθηση του τουρισμού και των επαφών μεταξύ των λαών.

Ο κ. Γεραπετρίτης, υπογράμμισε τα οικονομικά οφέλη από την προώθηση της ασφαλούς, οργανωμένης και νόμιμης μετανάστευσης. Οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να εργαστούν για την ταχεία σύναψη της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης για τη Μετανάστευση και την Κινητικότητα.

Τέλος, αναφέρθηκαν στη φετινή 75η επέτειο της εγκαθίδρυσης διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Επ' αφορμή της επετείου, θα πραγματοποιηθεί σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων τόσο στην Αθήνα, όσο και στο Νέο Δελχί.

Ο υπουργός Εξωτερικών, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ινδία, συναντήθηκε, επίσης, με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας της Ινδίας, Ajit Doval.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

