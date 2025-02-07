Της Δέσποινας Βλεπάκη

Στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ κυριάρχησε το θέμα των Τεμπών και οι πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ.

Ωστόσο, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και μέλος του Πολιτικού Κέντρου δεν άφησε ασχολίαστη τη δήλωση του Προέδρου στη χθεσινή άτυπη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας όπου ενημέρωσε τους βουλευτές του ότι την Κυριακή θα ανακοινώσει Κ.Ο.Ε.Σ (Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου), κάτι που πρακτικά θα μετατρέψει τα εκλεγμένα όργανα του κόμματος (Κεντρική Επιτροπή και Πολιτικό Συμβούλιο) και θα πάψει η λειτουργία τους με την έως τώρα σύσταση. Ο Χάρης Δούκας ζήτησε να προσδιοριστεί ο χρόνος διεξαγωγής του τακτικού συνεδρίου και να το προετοιμάσουν τα εκλεγμένα όργανα του κόμματος.

«Πιστεύω ότι το Πολιτικό Συμβούλιο, το Πολιτικό Κέντρο και η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή θα πρέπει να έχουν την κύρια ευθύνη προετοιμασίας της διοργάνωσης του Συνεδρίου», ανέφερε ο Χάρης Δούκας, επικαλούμενος μάλιστα το καταστατικό, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απαντά, σύμφωνα με πληροφορίες, «Άκου Χάρη, το καταστατικό έλεγε επίσης ότι θα πάμε σε εκλογή Προέδρου σε τέσσερα χρόνια, αλλά πήγαμε νωρίτερα…».

Επίθεση στη ΝΔ - Πετάει την μπάλα στην εξέδρα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε τον θεσμικό τρόπο με τον οποίο κινείται το ΠΑΣΟΚ, ενώ σημείωσε ότι η ΝΔ με επικοινωνιακούς μηχανισμούς επιχειρεί να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα. Κάθε φορά που θα έρχονται νέα στοιχεία το ΠΑΣΟΚ θα έρχεται με τα αντίστοιχα κοινοβουλευτικά βήματα.

«Όταν προκύπτει στοιχειοθετημένο δικαστικό πόρισμα, θα προχωρούμε σε αίτημα συγκρότησης προανακριτικής επιτροπής ώστε τα πολιτικά πρόσωπα να βρεθούν ενώπιον του φυσικού τους δικαστή. Αυτό πράξαμε στην περίπτωση του πορίσματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον Κώστα Καραμανλή και τώρα για τον Χρήστο Τριαντόπουλο. Μπορεί να δεσμευτεί για το ίδιο η Νέα Δημοκρατία;», ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στα μέλη του Πολιτικού Κέντρου.

Καρφιά Ανδρουλάκη σε βουλευτές

Πάντως, δεν έλειψαν και τα «καρφιά» προς τους βουλευτές του αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρόεδρος φέρεται να άφησε αιχμές προς βουλευτές για διαρροές που έγιναν κατά τη χθεσινή άτυπη κοινοβουλευτική ομάδα. Λέγονται λάθη, διαστρεβλώνεται η γραμμή μας και μετά τρέχουμε να τα μαζέψουμε, ακούστηκε να λέγεται στο ισόγειο της Χαριλάου Τρικούπη.

Εκτός από τα Τέμπη, συζητήθηκαν τα Περιφερειακά Συνέδρια του ΠΑΣΟΚ με στόχο την εξωστρέφεια και τη διεύρυνση του κόμματος, ενώ στο τραπέζι έπεσε και η καθυστέρηση για την ανακοίνωση των τομεαρχών, με τον Πρόεδρο, σύμφωνα με πληροφορίες, να επισημαίνει ότι οι θέσεις είναι κρίσιμες και απαιτούν χρόνο για το καλό της παράταξης και δεν είναι για να καλύψει ο καθένας από μας τις ανάγκες του, ρίχνοντας ένα ακόμα εσωκομματικό καρφί με πολλούς αποδέκτες.



