Χαρακόπουλος για «αήθη προσωπική επίθεση» Ζωής Κωνσταντοπούλου: Τα όρια του ακραίου λαϊκισμού με τον φαιό ολοκληρωτισμό είναι αρκετά δυσδιάκριτα

Ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας Μάξιμος Χαρακόπουλος με αφορμή την αήθη προσωπική επίθεση εναντίον του από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου από το βήμα της Βουλής δήλωσε ότι «το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, κατά το οποίο έχασαν τη ζωή τους 57, κυρίως νέοι, συνάνθρωποί μας, ευλόγως έχει συνταράξει κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Ως εκ τούτου, η αποκάλυψη των αιτιών αλλά και των υπευθύνων αυτής της ανείπωτης τραγωδίας συνιστά ένα καθολικό αίτημα. Η τελική ετυμηγορία της Δικαιοσύνης, η οποία εκ της συνταγματικής αποστολής της έχει αναλάβει αυτό το υπεύθυνο έργο, θα αποτελέσει πέρα από την έμπρακτη απόδειξη ορθής λειτουργίας μιας ευνομούμενης πολιτείας και δικαίωση πρωτίστως των χαροκαμένων γονιών και συγγενών των παιδιών που χάθηκαν».

Ακόμη, σημείωσε ότι: «Η εμφανής απόπειρα, όμως, συγκεκριμένων πολιτικών δυνάμεων και παραγόντων να σφετεριστούν τη δικαιολογημένη κοινωνική απαίτηση να λάμψει η αλήθεια για το δυστύχημα των Τεμπών, συκοφαντώντας ανεξέλεγκτα, και χωρίς καμία ηθική αναστολή, πολιτικούς αντιπάλους είναι και απαράδεκτη και επικίνδυνη. Στην πολιτική είμαι για να υπηρετώ αρχές και αξίες χωρίς να υπολογίζω το προσωπικό πολιτικό κόστος. Είμαι υπερήφανος για την πολιτική μου διαδρομή και τα “Όχι” που όποτε χρειάστηκε είπα. Η συνείδησή μου και μόνο υπαγορεύει την πολιτική μου στάση, που κατ’ επανάληψη επιβραβεύουν από το 2004 οι πολίτες της Λάρισας, στους οποίους και μόνο λογοδοτώ. Δεν επιτρέπω σε κανέναν και καμία να επιχειρεί να κηλιδώσει με ρυπαρές πομφόλυγες την ηθική μου ακεραιότητα».

«Όπως επίσης είμαι υπερήφανος για τον αδελφό μου Αγάπιο Χαρακόπουλο, έναν έντιμο αξιωματικό, ακέραιο άνθρωπο και οικογενειάρχη, με απόλυτη συναίσθηση καθήκοντος. Ένα παιδί που μπήκε με πανελλήνιες στη Σχολή Αξιωματικών της ΕΛΑΣ με όνειρο την συνεισφορά σε έναν κόσμο καλύτερο, σήμερα υφίσταται μια δοκιμασία που δεν αξίζει, ούτε αυτός ούτε η οικογένειά μας. Σε κάθε περίπτωση, αναμένουμε την απονομή δικαιοσύνης, πιστεύοντας ότι θα διερευνηθεί κάθε πτυχή αυτής της τραγωδίας, δεν θα μείνει καμία σκιά και κανένα ερώτημα αναπάντητο, για τους χαροκαμένους γονείς των παιδιών που χάθηκαν και την αποσβολωμένη ελληνική κοινωνία», πρόσθεσε ο κ. Χαρακόπουλος.

«Τέλος», κατέληξε» «θέλω να υπενθυμίσω ότι τα όρια του ακραίου λαϊκισμού με τον φαιό ολοκληρωτισμό είναι αρκετά δυσδιάκριτα, ακόμη και αν ο πρώτος εμφανίζεται ενίοτε με, δήθεν, προοδευτικό μανδύα. Οι χωρίς αρχές συκοφαντικές επιθέσεις λάσπης εναντίον πολιτικών αντιπάλων, με εμφανή στόχο τον εντυπωσιασμό και τα πρόσκαιρα πολιτικά οφέλη, οδηγούν στη δηλητηρίαση ολόκληρης της πολιτικής ζωής, από την οποία, όμως, εν τέλει θα πληγούν πρωτίστως οι ίδιοι οι εμπνευστές τους».

