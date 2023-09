ΥΠΟΙΚ: Εγκρίθηκε η αγορά 4 πυροσβεστικών ελικοπτέρων βαρέος τύπου για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας Ελλάδα 19:59, 28.09.2023 linkedin

Τα ελικόπτερα βαρέος τύπου δύνανται να έχουν διττή χρήση, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να συμβάλουν στην ενίσχυση των αποστολών-επιχειρήσεων πυρόσβεσης του Πυροσβεστικού Σώματος, αναφέρει το ΥΠΟΙΚ