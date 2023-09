Πυροσβεστική: 10.495 κλήσεις στην περιφέρεια Θεσσαλίας - 1.520 στη Μαγνησία Ελλάδα 18:56, 28.09.2023 linkedin

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία 3.579 άνθρωποι ενώ στη Μαγνησία 280