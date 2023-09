Στήνουν γεννήτριες στο κέντρο του Βόλου για να δώσουν ρεύμα στην πόλη Ελλάδα 18:10, 28.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το απόγευμα της Πέμπτης εγκαταστάθηκαν υπεργεννήτριες που είναι ικανές να τροφοδοτήσουν με ηλεκτρικό ρεύμα τους υποσταθμούς του ΔΕΔΔΗΕ που έχουν πλημμυρίσει