Υπό μερικό έλεγχο οι φωτιές σε Πάτημα Ασπροπύργου, Σχιστό Κορυδαλλού και Μενίδι

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκαν σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα στην Αττική και συγκεκριμένα στις περιοχές Πάτημα Ασπροπύργου, Σχιστό Κορυδαλλού και Μενίδι.

Η πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο ξέσπασε γύρω στις 11.30 το πρωί σε χαμηλή και για την κατάσβεση της επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 οχήματα καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ ενώ από αέρος συνέδραμαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην πυρκαγιά στο Κόκκινο Μύλο στο Μενίδι επιχείρησαν 24 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 1 ομάδα ΜΕΤΠΕ και από αέρος 2 ελικόπτερα ενώ όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική υπέστη ζημιές ένα σπίτι καθώς και περίβολος χώρος επιχειρήσεων.

Η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Σχιστό Κορυδαλλού εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί και για την κατάσβεση της επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, επτά οχήματα και δύο ελικόπτερα καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

