Μία σύλληψη για την πυρκαγιά στη Θέα Βαρυμπόμπης

Συνελήφθη σήμερα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος, ένας άντρας, ως υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση, στη Θέα Βαρυμπόμπης, στους πρόποδες της Πάρνηθας, στην Αττική και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 3.300 ευρώ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί το πρωί της Παρασκευής, ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

