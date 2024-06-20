Τους δράστες της άγριας επίθεσης που δέχτηκαν οι εθελοντές στην Πάρνηθα, εντόπισε και συνέλαβε η αστυνομία, μετά από συντονισμένη έρευνα που διεξήγαγε.

Το βίαιο περιστατικό είχε λάβει χώρα τα ξημερώματα της 25ης Μαΐου, στην περιοχή της Φυλής, όταν δύο εθελοντές δέχθηκαν αναίτια επίθεση από ομάδα ατόμων.

Η αστυνομία ταυτοποίησε τους δράστες και προχώρησε στη σύλληψη πέντε Ελλήνων, 22 και 23 ετών. Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για συμμορία, απόπειρα ανθρωποκτονίας, σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας:

Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εξιχνιάστηκε υπόθεση βίαιης επίθεσης σε βάρος δύο εθελοντών, σε περιοχή της Φυλής την 25-05-2024.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν -5- ημεδαποί, ηλικίας 22 και 23 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμορία, απόπειρα ανθρωποκτονίας, σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, βραδινές ώρες της 24 Μαΐου 2024, ομάδα εθελοντών, αποτελούμενη από -4- άτομα, διανυκτέρευσαν σε υπαίθριο χώρο περιοχής της Φυλής, όπου, στα πλαίσια της δράσης τους, θα προέβαιναν σε δράσεις καθαρισμού.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 25 Μαΐου, -7- άτομα, επιβαίνοντες σε -2- οχήματα, προσέγγισαν τους εθελοντές και, έπειτα από ολιγόλεπτη συνομιλία μεταξύ τους, ενήργησαν οργανωμένη επίθεση σε βάρος -2- εθελοντών, με χρήση αιχμηρού αντικειμένου και με γροθιές, τους οποίους τραυμάτισαν βαριά, και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Με ειδικές ανακριτικές πράξεις, τεχνικές – ψηφιακές έρευνες και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιήθηκαν οι ανωτέρω δράστες, -5- εκ των οποίων συνελήφθησαν σε οργανωμένη επιχείρηση που έλαβε χώρα πρωινές ώρες σήμερα, Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές των Αχαρνών και του Αιγάλεω, με τη συνδρομή αστυνομικών των Τμημάτων Ασφαλείας Φυλής, Αιγάλεω και Ιλίου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -1- μαχαίρι (τύπου πεταλούδα), πλήθος κινητών και τα -2- οχήματα που χρησιμοποίησαν οι δράστες.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ερευνών προέκυψε η εμπλοκή έτερου ατόμου, που ανήκει στον κύκλο των δραστών, σε υπόθεση ναρκωτικών, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπόλοιπων δραστών συνεχίζονται.

Πηγή: skai.gr

