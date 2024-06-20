Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε χαμηλή βλάστηση στο Σχιστό Κορυδαλλού.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν είναι κοντά σε σπίτια.
Για την κατάσβεσή της έσπευσαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
Πηγή: skai.gr
