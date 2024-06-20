Μύκονος: Yπαρχιφύλακας βούτηξε χρυσή αλυσίδα από κρατούμενη

Μάκης Συνοδινός

«Μακρυχέρα» αποδείχτηκε μια 31χρονη υπαρχιφύλακας στη Μύκονο η οποία κατηγορείται πως έκλεψε χρυσή αλυσίδα από μια κρατούμενη υπήκοο Συρίας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές την πράξη της 31χρονης η οποία υπηρετεί στο τοπικό ΑΤ του νησιού, πρόδωσε κάμερα ασφαλείας του αστυνομικού τμήματος και δείχνει τη 31χρονη να βάζει το χέρι της στην τσάντα της κρατούμενης και να κλέβει το κόσμημα.

Η 31χρονη υπαρχιφύλακας συνελήφθη από αστυνομικούς του εσωτερικών υποθέσεων.

