Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Μέγαρα

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 23:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 44 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 16 οχήματα

Πυρκαγιά

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση, στη θέση Tούτουλη, στα Μέγαρα Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 23:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 44 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 16 οχήματα.

Γύρω στις 02:32 μετά τα μεσάνυχτα, η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, σύμφωνα με νέα ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Μέγαρα Πυρκαγιά Πυροσβεστική
