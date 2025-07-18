Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Μέγαρα

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση, στη θέση Tούτουλη, στα Μέγαρα Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 23:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 44 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 16 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στη θέση Tούτουλη, στα #Μέγαρα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 44 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 16 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 17, 2025

Γύρω στις 02:32 μετά τα μεσάνυχτα, η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, σύμφωνα με νέα ενημέρωση της Πυροσβεστικής.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στη θέση Tούτουλη, στα Μέγαρα Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 17, 2025

