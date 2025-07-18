Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Μέγαρα

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση, στη θέση Tούτουλη, στα Μέγαρα Αττικής.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 23:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 44 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 16 οχήματα.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στη θέση Tούτουλη, στα #Μέγαρα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 44 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 16 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 17, 2025
Γύρω στις 02:32 μετά τα μεσάνυχτα, η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, σύμφωνα με νέα ενημέρωση της Πυροσβεστικής.
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στη θέση Tούτουλη, στα Μέγαρα Αττικής.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 17, 2025
