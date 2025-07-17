Αμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης σε υπαίθριο χώρο με ξερά χόρτα στον λόφο του Κόκκου, πίσω από το άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 21:15 και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα.
Για το περιστατικό προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.
Πηγή: skai.gr
