Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση για ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών ύψους 20 εκατ. ευρώ από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, την πρόεδρο του Ινστιτούτου Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Άννα Ροκοφύλλου και τον αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του Υπερταμείου Παναγιώτη Σταμπουλίδη, πρόκειται για ένα ακόμη βήμα μπροστά, για ένα έργο που συζητιόταν επί πολλά χρόνια κι τώρα μπαίνει σε φάση υλοποίησης.

Η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την «Ανακαίνιση του κτηριακού συγκροτήματος της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών (επί της οδού Πατησίων 279-281)», αποτελεί μια ακόμη έμπρακτη απόδειξη της συστηματικής δουλειάς που γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια από τη σημερινή Διοίκηση του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση του Ιδρύματος.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Ιδρύματος η υπογραφή της σύμβασης, αναδεικνύει το ενδιαφέρον της κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, για ένα καλύτερο μέλλον για τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση και τη φοιτητική μέριμνα.

«Ενώ είναι και μια προσωπική δικαίωση της προέδρου του Ιδρύματος Άννας Ροκοφύλλου, η οποία από την ημέρα που ανέλαβε είχε θέσει ως στόχο την αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών σε όλες τις εστίες αρμοδιότητας του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Η Φοιτητική Εστία Αθηνών, ιδιοκτησίας του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), είναι από τις παλαιότερες της Αθήνας, καθώς λειτουργεί από το 1964. Έχει δυναμικότητα 278 κλινών και σε αυτήν φιλοξενούνται φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ανακαίνισή της, εντάσσεται στη στρατηγική αναβάθμισης των δημοσίων φοιτητικών υποδομών που υλοποιείται, προκειμένου να στηριχθούν οι ευάλωτες οικογένειες με παιδιά που σπουδάζουν σε δημόσια Πανεπιστήμια.

Η εξασφάλιση της χρηματοδότησης, από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΙΘΑ από εθνικούς πόρους του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, είναι αποτέλεσμα συστηματικού σχεδιασμού και διεκδίκησης από τη σημερινή Διοίκηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Με αφορμή αυτή τη θετική εξέλιξη, η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Άννα Ροκοφύλλου, δήλωσε: «Σε μια περίοδο που το στεγαστικό πρόβλημα και ιδιαίτερα το ζήτημα της φοιτητικής στέγασης, έχει αναδειχθεί σε κυρίαρχο κοινωνικό θέμα, υλοποιούμε ένα σημαντικό έργο, που μπορεί πραγματικά να δώσει λύση και να ανακουφίσει εκατοντάδες οικογένειες χαμηλών εισοδημάτων, που αναζητούν χαμηλού κόστους και υψηλής ποιότητας λύσεις, για τη στέγαση των παιδιών που φοιτούν σε δημόσια πανεπιστήμια.

Η ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών, αρμοδιότητας και ευθύνης ΙΝΕΔΙΒΙΜ, είναι ένα έργο που συζητείται χρόνια, αλλά τώρα, επιτέλους, γίνεται πράξη. Ως Διοίκηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ διεκδικήσαμε από την κυβέρνηση τους αναγκαίους πόρους για την υλοποίηση της συγκεκριμένης παρέμβασης και η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που έχει βάλει ψηλά στην ατζέντα του το ζήτημα της αναβάθμισης της φοιτητικής στέγασης. Τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την εξασφάλιση των οικονομικών πόρων που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου. Την προηγούμενη αλλά και τη σημερινή πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, τον Κυριάκο Πιερρακάκη και τη Σοφία Ζαχαράκη, η συμβολή των οποίων είναι καθοριστική για την ολοκλήρωση της παρέμβασης.

Η ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών είναι μια από τις πολλές παρεμβάσεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα, για την αναβάθμιση των Φοιτητικών Εστιών, με στόχο την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας και της κοινωνικής συνοχής, μέσω της βελτίωσης των υποδομών της δημόσιας εκπαίδευσης.

Η προσπάθεια μας συνεχίζεται. Προχωράμε δυναμικά μπροστά, με ολοκληρωμένο σχέδιο, με απόλυτο σεβασμό στα χρήματα του ελληνικού λαού και έχοντας ως προτεραιότητα να στηρίξουμε στην πράξη τη νέα γενιά της Πατρίδας μας».

Ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης των Φοιτητικών Εστιών από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Στην ανακοίνωση του Ιδρύματος επισημαίνεται ακόμα ότι πέραν της ανακαίνισης της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών, τη διετία 2023-2025 έγιναν σημαντικά βήματα για την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Συγκεκριμένα τονίζεται ότι: «Παρείχαμε υπηρεσίες στέγασης σε Φοιτητικές Εστίες Αρμοδιότητας ΙΝΕΔΙΒΙΜ σε 13.561 φοιτητές και υπηρεσίες σίτισης σε 11.829.

Ως προς τις δαπάνες των Φοιτητικών Εστιών, εξοικονομήθηκαν σημαντικοί οικονομικοί πόροι, ως αποτέλεσμα της διενέργειας ενιαίων διαγωνιστικών διαδικασιών , όπου ήταν δυνατόν για το σύνολο των παρεχόμενων σ΄ αυτές υπηρεσιών του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Σήμερα βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης ή έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι παρακάτω διαγωνιστικές διαδικασίες διενέργειας Διεθνών Ανοιχτών Διαγωνισμών που αφορούν: τη Φύλαξη των Φοιτητικών Εστιών που ανήκουν στην αρμοδιότητα Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., τη Συντήρησή τους, την Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης, καθώς και τις Υπηρεσίες Καθαριότητας. Σχεδιάσαμε νέα προγράμματα στέγασης σε περιοχές χωρίς Φοιτητικές Εστίες.

Απο την εξυγίανση των οικονομικών μας πετύχαμε να υλοποιήσουμε, χρηματοδοτώντας από ίδιους πόρους και χωρίς επιπλέον κρατική χρηματοδότηση, ένα νέο πρόγραμμα δωρεάν παροχής στέγασης σε δικαιούχους φοιτητές των πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων Κρήτης, Δυτικής Μακεδονίας καθώς και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κατόπιν ανοικτής διαγωνιστικής διαδικασίας. Οι δικαιούχοι του προγράμματος τη χρονιά που μας πέρασε ανέρχονται σε 500».

