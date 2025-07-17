Επιβεβαιώθηκε το κρούσμα ευλογιάς σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Φαρκαδόνας για το οποίο έγραψε το trikalaopinion.gr.
Τα δείγματα που είχαν σταλεί προς ανάλυση στο εργαστήριο της Λάρισας βγήκαν θετικά, οπότε θα ακολουθηθεί το πρωτόκολλο και στη συγκεκριμένη περίπτωση (θανάτωση ζώων κ.α.).
Παράλληλα, η επιβεβαίωση του κρούσματος οδηγεί και την Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων στο καθεστώς της απαγόρευσης σφαγής ζώων, μετακίνησης ζωοτροφών κλπ, που ήδη ισχύει για την Ανατολική Θεσσαλία.
