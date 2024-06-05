Συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω το πρωί στο Μενίδι 2 άντρες από το Πακιστάν, ηλικίας 22 και 26 ετών, που διακινούσαν λαθραία καπνικά προϊόντα και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Αχαρνών για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και απείθεια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο περιπολιών για την αποτροπή νεανικής παραβατικότητας περιμετρικά σχολικών συγκροτημάτων, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της Ομάδα ΔΙΑΣ σε χώρο στάθμευσης, κοντά σε σχολείο οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι μετέφεραν χαρτοκιβώτια από ένα αμάξι σε ένα άλλο.

Στη θέα των αστυνομικών που τους κάλεσαν σε έλεγχο, οι κατηγορούμενοι τράπηκαν σε φυγή πεζή.

Ο 22χρονος ακινητοποιήθηκε επιτόπου, ενώ ακολούθησε πεζή καταδίωξη του 26χρονου, ο οποίος στην προσπάθειά του να διαφύγει της σύλληψης, αναρριχήθηκε σε ταράτσα μονοκατοικίας και κατέληξε σε μπαλκόνι παρακείμενης οικίας, όπου ακινητοποιήθηκε.

Μετά από έρευνα στην κατοχή τους και στα δύο οχήματα που χρησιμοποιούσαν για τις μεταφορές τους βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 7.500 πακέτα τσιγάρα, χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

