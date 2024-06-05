Πάτρα: Κατέρρευσε προπονητής του Muay Thai

Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν νωρίτερα στο κλειστό γυμναστήριο της Πάτρας «Δημήτριος Τόφαλος» όταν ξαφνικά κατέρρευσε Ρώσος προπονητής Muay thai.

Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη και οι διασώστες που βρίσκονταν στο γήπεδο στο πλαίσιο διεξαγωγής του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, έδωσαν μάχη για να επαναφέρουν τον Ρώσο προπονητή.

Για αρκετά λεπτά έγινε ΚΑΡΠΑ στον προπονητή τον οποίο οι διασώστες κατάφεραν να επαναφέρουν στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου όπου και νοσηλεύεται, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις τα αίτια του συμβάντος οφείλονται σε καρδιολογικής φύσεως πρόβλημα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.