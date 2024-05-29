Πακέτο παρεμβάσεων που αποσκοπεί στη μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας με την εφαρμογή κινήτρων για μεταφορά της κατανάλωσης τις ώρες που μεγιστοποιείται η παραγωγή των ανανεώσιμων πηγών, οπότε οι τιμές στη χονδρική του ρεύματος φθάνουν ακόμη και στο μηδέν, προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως αναφέρει αρμόδιος παράγοντας του ΥΠΕΝ, οι παρεμβάσεις προβλέπεται να τεθούν σε εφαρμογή το φθινόπωρο και αφορούν δύο κατηγορίες καταναλωτών:

Περί το 1,5 εκατ. οικιακούς καταναλωτές που έχουν διζωνικό μετρητή κατανάλωσης (το γνωστό ως "νυχτερινό" μετρητή) που παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής δύο διαφορετικών τιμολογίων στη διάρκεια του 24ώρου. Το μειωμένο τιμολόγιο εφαρμόζεται από ετών κυρίως τις νυχτερινές ώρες αλλά και εποχιακά το μεσημέρι. Με τα μέτρα που προωθούνται η χαμηλή χρέωση θα εφαρμόζεται τις ώρες που υπάρχει υπερβάλλουσα παραγωγή από τις ΑΠΕ (π.χ. τα μεσημέρια όταν μεγιστοποιείται η παραγωγή των φωτοβολταϊκών) ώστε να υπάρχει κίνητρο για τους καταναλωτές να μεταφέρουν τα φορτία στις περιόδους αυτές.

Τις μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις που ηλεκτροδοτούνται από τα δίκτυα υψηλής και μέσης τάσης, αλλά και μεγάλους καταναλωτές στη χαμηλή τάση που διαθέτουν "έξυπνους" μετρητές κατανάλωσης οι οποίοι επιτρέπουν την εφαρμογή περισσότερων τιμολογίων στη διάρκεια του 24ωρου, δυναμικών ή πολυζωνικών. Σε βάθος χρόνου το σύνολο των καταναλωτών θα διαθέτουν έξυπνους μετρητές, οπότε τα πολυζωνικά τιμολόγια θα επεκταθούν σε όλη την αγορά. Προϋπόθεση είναι να ολοκληρωθεί η σχετική προετοιμασία από τους παρόχους και να ξεκινήσει η διάθεση των δυναμικών τιμολογίων στους πελάτες με έξυπνους μετρητές (πρόκειται για τα τιμολόγια που θα επισημαίνονται με πορτοκαλί χρώμα, στο πλαίσιο της χρωματικής σήμανσης που εφαρμόζεται από φέτος).

Στόχος των παρεμβάσεων, όπως αναφέρει το ίδιο στέλεχος του ΥΠΕΝ, είναι να εισαχθούν μέτρα απόκρισης της ζήτησης. «Αντί για περικοπές στην παραγωγή των ΑΠΕ (που εφαρμόζονται τώρα όταν η ζήτηση δεν επαρκεί για την απορρόφηση της "πράσινης" ενέργειας θα αξιοποιούμε ενέργεια που χάνεται. Η προσαρμογή θα ρίξει τις τιμές γιατί θα μειωθεί η κατανάλωση τις ώρες που η ενέργεια είναι ακριβότερη», προσθέτει.

Το ερώτημα που μένει να απαντηθεί είναι τι μέρος της ζήτησης επιχειρήσεων και νοικοκυριών είναι εφικτό να μεταφερθεί τις ώρες που μεγιστοποιείται η παραγωγή των ΑΠΕ και είναι χαμηλότερες οι τιμές στο Χρηματιστήριο ενέργειας. Η αρχική εκτίμηση είναι πως είναι πιο εύκολο για τις επιχειρήσεις να προγραμματίσουν τις δραστηριότητές τους στη διάρκεια του 24ώρου και λιγότερο για τα νοικοκυριά, δεδομένου ιδίως ότι τις μεσημβρινές ώρες οπότε μεγιστοποιείται η παραγωγή των φωτοβολταϊκών, οι εργαζόμενοι δεν είναι στο σπίτι.

Βασική προτεραιότητα για το υπουργείο αποτελεί επίσης η εφαρμογή της μηνιαίας καταμέτρησης της κατανάλωσης ρεύματος, η οποία σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ αναμένεται να επεκταθεί στο σύνολο των παροχών έως το τέλος Ιουλίου. Το μέτρο θεωρείται ότι θα περιορίσει σημαντικά τις ρευματοκλοπές, λειτουργώντας επίσης θετικά ως προς τη συγκράτηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

