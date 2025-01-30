Ο εξορθολογισμός στη δομή των Δυνάμεων, που αντανακλάται και στις πρόσφατες κρίσεις των ανώτατων και ανώτερων αξιωματικών, αποτελεί μια αναγκαιότητα που προκύπτει από τα διδάγματα που απορρέουν από τις σημερινές πολεμικές συρράξεις στην ευρύτερη περιοχή μας, αλλά και από την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας.

Αυτό αναφέρουν πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με τις πρόσφατες έκτακτες κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η ανασυγκρότηση και η αναδιάρθρωση στην παρωχημένη δομή των Ενόπλων Δυνάμεων δεν είναι αποσπασματική, αλλά εντάσσεται στην ευρύτερη μεταρρύθμιση αναδιοργάνωσής τους με την «Ατζέντα 2030». Μόνο μέσα από αυτές τις αλλαγές θα μπορέσουν οι Ένοπλες Δυνάμεις να καταστούν οι ισχυρότερες στην ιστορία της χώρας μας, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.

Υπογραμμίζουν ότι ένα υδροκέφαλο σύστημα διοίκησης που χαρακτηρίζεται από υπερβολική συγκέντρωση ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών, είναι δυσκίνητο, βραδύ στη λήψη κρίσιμων αποφάσεων, με μειωμένα ανακλαστικά και άκαμπτο στην ιεραρχική εξέλιξη.

Και υπερθεματίζουν ότι είναι σταθερή η βούληση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την εξάλειψη χρόνιων παθογενειών στις Ένοπλες Δυνάμεις που είναι ασύμβατες με τις σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Απαιτείται, συμπληρώνουν, μια Νέα Δομή Δυνάμεων για την αντιμετώπιση των νέων μορφών πολέμου και των ασύμμετρων απειλών, αλλά και να επιτρέπει την ταχύτερη ενσωμάτωση καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως αναφέρουν, η μείωση του υπερβολικού και δυσανάλογου αριθμού των ανώτατων και ανώτερων αξιωματικών, η οποία προωθείται με τις πρόσφατες κρίσεις, ήταν ένα αναγκαίο και συνεπές βήμα για να προχωρήσουν οι Ένοπλες Δυνάμεις στην επόμενη φάση της μεταρρύθμισης «Ατζέντας 2030», ενώ έρχεται αμέσως μετά την απόφαση για τη συγχώνευση στρατοπέδων και μονάδων.

Και δεν παραλείπουν να επισημάνουν ότι η εξάλειψη του υδροκεφαλισμού στις Ένοπλες Δυνάμεις, δεν είναι απλώς ένα αριθμητικό πρόβλημα, είναι ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση της νέας φιλοσοφίας στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Οι κρίσεις, συμπληρώνουν, στοχεύουν, επίσης, στην αποκατάσταση της ευταξίας και της εύρυθμης κινητικότητας στην ιεραρχία των ανώτατων και ανώτερων αξιωματικών, αλλά και μιας πιο ευέλικτης και λειτουργικής δομής των Ενόπλων Δυνάμεων.

Αναλυτικότερα, τονίζουν ίδιες πηγές, οι αλλαγές συμβάλλουν στην ενίσχυση του αξιόμαχου των Ενόπλων Δυνάμεων, της ενίσχυσης της αποτρεπτικής τους ισχύος, της επιχειρησιακής τους ικανότητας και ετοιμότητας, όπως και της προσαρμογής τους στην αντιμετώπιση των σύγχρονων απειλών.

Ενδεικτικά επισημαίνεται ότι ο αριθμός των Συνταγματαρχών οι οποίοι υπηρετούσαν στον Στρατό Ξηράς πριν από τις κρίσεις ήταν τριπλάσιος και πλέον του αριθμού των οργανικών θέσεων.

Χαρακτηριστικό, συνεχίζουν οι ίδιες πηγές, είναι, επίσης, ότι δεν μπορεί ο ελληνικός στρατός να έχει περισσότερα στρατόπεδα και περισσότερους ανώτατους αξιωματικούς από τον αμερικανικό στρατό, που είναι 20 φορές μεγαλύτερος.

Δεν είναι ορθολογικό, προσθέτουν, να διαθέτει το Πολεμικό Ναυτικό 600 πλοιάρχους, όταν έχει 24 μεγάλου εκτοπίσματος πολεμικά πλοία και ταυτόχρονα επιδιώκεται μείωση δαπανών και αύξηση μισθών.

Η ορθολογικότερη διαχείριση των δαπανών θα δημιουργήσει οικονομικές συνθήκες που θα επιτρέψουν αύξηση των αποδοχών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, σε συνδυασμό παράλληλα με την εξοικονόμηση πόρων που μπορούν να επενδυθούν στην εκπαίδευση, στην καινοτομία και τον καλύτερο εξοπλισμό. Με τη Νέα Δομή δημιουργείται ένα σύγχρονο μονοπάτι επαγγελματικής εξέλιξης (career path) για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ξεκαθαρίζουν οι ίδιες πηγές.

Εξάλλου, ήδη καταρτίζεται ένα νέο μισθολόγιο, δικαιότερο, αναλογικό των θέσεων και των ευθυνών - αρμοδιοτήτων, ενώ σχεδόν τετραπλασιάστηκαν οι αποδοχές των σπουδαστών των Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών και διπλασιάστηκαν αυτές των Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών.

Παράλληλα, εκσυγχρονίζονται και αναβαθμίζονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ενώ συγκροτείται διαφορετικό σύστημα μεταθέσεων με κίνητρα, που θα προωθεί την επαγγελματική εξέλιξη και θα διευκολύνει τον προγραμματισμό της οικογένειας.

Στον πυρήνα της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030», εξηγούν οι πηγές του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, είναι το ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ως προς αυτό, το πλέγμα δράσεων που υλοποιούνται περιλαμβάνει:

Στέγαση για κάθε στέλεχος και την οικογένεια του όπου και αν μετατίθεται. Ήδη είναι σε εξέλιξη η πρώτη φάση και έως το 2030 θα κατασκευαστούν κατ' ελάχιστο 4.000 κατοικίες.

Αναβάθμιση και αναδιοργάνωση των Υγειονομικών Υπηρεσιών για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Αντιμετώπιση παθογενειών της λειτουργίας των Στρατιωτικών Νοσοκομείων

Εκσυγχρονισμός του πλαισίου της ιεραρχικής εξέλιξης του στρατιωτικού υγειονομικού προσωπικού και παροχή ολοκληρωμένης υγειονομικής περίθαλψης στα στελέχη και τα μέλη της οικογένειας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Βελτιωμένη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με τη δημιουργία ενός μοντέλου παροχής υγειονομικών υπηρεσιών πρότυπου για το σύστημα υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οικονομική αυτοτέλεια στρατιωτικών νοσοκομείων, ορθή κοστολόγηση ιατρικών υπηρεσιών προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και δυνατότητα προσέλκυσης ιδίων πόρων.

Διακλαδική χρήση υγειονομικών υπηρεσιών, ελεύθερη επιλογή ιδιώτη ιατρού από τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, δικαίωμα συνταγογράφησης ιδιωτών ιατρών σε στρατιωτικούς.

Αναβάθμιση όλων των υποστηρικτικών δομών για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως του δικτύου Παιδικών Σταθμών και δημιουργία νέων, όπως το Κέντρο Ειδικής Αναπτυξιακής Φροντίδας Παιδιών Ειδικής Ανάγκης, Στέγη Ημερήσιας Διαβίωσης ΑμΕΑ, Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Αναβάθμιση της εκπαίδευσης των στελεχών με έργα εκσυγχρονισμού υποδομών και εξοπλισμού σε Στρατιωτικές Σχολές και θεσμοθέτηση μέτρων, ήδη νομοθετημένων, που παρέχουν στα στελέχη δυνατότητες για έρευνα και εξειδίκευση.

Δημιουργία τεχνολογικά προηγμένου περιβάλλοντος. Του πιο προηγμένου και πιο καινοτόμου στην Ελλάδα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

