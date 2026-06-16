Οι ηγέτες της G7 και ο πλανήτης περιμένουν διευκρινίσεις από τον Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν

Μπερδεμένοι έφυγαν από το χθεσινό δείπνο οι ηγέτες της G7 αναφορικά με τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, καθώς δεν πήραν σαφείς απαντήσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ, ανέφεραν δύο αξιωματούχοι στο CNN.

Η εν λόγω συμφωνία είναι το βασικό ζήτημα που απασχολεί τη σύνοδο της G7 και οι ακριβείς όροι της παραμένουν γνωστοί σε λίγους. Καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει δημοσιοποιήσει το κείμενο της μιάμισης σελίδας που επισημοποιήθηκε κατά την εικονική υπογραφή της Κυριακής, γεγονός που οδήγησε σε αντιφατικές δηλώσεις από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Ακόμη και αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ εξέφρασαν ελαφρώς διαφορετικές απόψεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του σχεδίου.

Σήμερα, οι ηγέτες των επτά ισχυρότερων χωρών του κόσμου περιμένουν να μάθουν περισσότερα. Ο Εμανουέλ Μακρόν έχει προσκαλέσει τους ηγέτες της Αιγύπτου, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να συμμετάσχουν στη συζήτηση κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος με τους ηγέτες. Αξιωματούχοι από τις χώρες της Μέσης Ανατολής και κυρίως από το Κατάρ, έχουν εμπλακεί στενά στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Επιπλέον, οι ΗΠΑ αναμένουν από τις χώρες του Κόλπου να συνεισφέρουν στην κάλυψη του κόστους ενός ταμείου ανασυγκρότησης ύψους 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Ιράν.

🚨 NOW: President Trump just WALKED OUT in France for a photo after leaving America at 3AM



The man is GLOWING!



Representing America with strength on the world stage, yet again 🔥 pic.twitter.com/4g7tVLnj9E — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 15, 2026

Το χτεσινό δείπνο είχε ως θέμα τη «συνεργασία για την αντιμετώπιση σημαντικών διεθνών προκλήσεων». Ο Τραμπ καθόταν ανάμεσα στον Μακρόν και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, δύο ηγέτες τους οποίους έχει επικρίνει σφοδρά τους τελευταίους μήνες επειδή δεν ανέλαβαν δράση κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αμφισβήτησαν ανοιχτά τις αποφάσεις του.

Οι σύμβουλοι του Τραμπ δήλωσαν πριν από τη σύνοδο κορυφής ότι περίμεναν από τις ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν δράση για την απομάκρυνση των ναρκών από το Στενό του Ορμούζ, τώρα που δεν υπάρχουν συγκρούσεις. Η Γαλλία και η Βρετανία έχουν δείξει την προθυμία τους να συνδράμουν στην επιχείρηση. Ωστόσο, καθώς δεν έχει αποσαφηνιστεί το τι έχει συμφωνηθεί μεταξύ των δύο χωρών, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν πως είναι δύσκολο να δεσμευτούν σε δράση στο Ορμούζ χωρίς να ξέρουν τι προβλέπεται για το μέλλον του.

Η μυστικότητα που επικρατεί από τις ΗΠΑ έχει προκαλέσει ανησυχία ακόμη και σε συντηρητικούς συμμάχους του Τραμπ.

«Εδώ και μέρες ρωτάω, γιατί δεν μπορούμε εμείς, ο λαός, να δούμε αυτό το καταραμένο Μνημόνιο Συνεργασίας; Όχι μέσω ανθρώπων που έχουν ενημερωθεί από κάποιον ανώνυμο. Ειλικρινά, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Αν είναι σπουδαίο αποτέλεσμα για την ειρήνη, τότε ας το δημοσιοποιήσουν», έγραψε ο συντηρητικός σχολιαστής Μαρκ Λέβιν στο X, τον οποίο ο Τραμπ συχνά επαινούσε.

Σχετικά με το Στενό του Ορμούζ, ο Τραμπ δήλωσε ότι η θαλάσσια οδός θα λειτουργεί «μόνιμα χωρίς διόδια». Ωστόσο, οι Ιρανοί επιμένουν πως θα ελέγχουν τη διέλευση και θα επιβάλλουν τέλη, αν χρειαστεί. Και ο Βανς δήλωσε ότι ενώ η «προσδοκία» των ΗΠΑ είναι στο Στενό να μην υπάρχουν διόδια, η τελική απόφαση θα ληφθεί κατά τη διάρκεια μελλοντικών συνομιλιών.

«Αυτά είναι τα θέματα που θα διευθετήσουμε στο πλαίσιο αυτών των τεχνικών διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στο CNBC.

Τα διόδια δεν είναι το μόνο ζήτημα που αναμένεται να επιλυθεί στις επικείμενες «τεχνικές διαπραγματεύσεις». Το ίδιο ισχύει και για την τύχη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Οι σύμβουλοι του Τραμπ επιμένουν ότι το Ιράν δεν θα έχει καμία οικονομική ελάφρυνση έως ότου τηρήσει τη δική του πλευρά της συμφωνίας. Ωστόσο, με τόσα πολλά θέματα να παραμένουν προς διαπραγμάτευση, δεν ήταν σαφές ούτε καν για τους Αμερικανούς αξιωματούχους ποια μέτρα θα πρέπει να λάβει η Τεχεράνη για να ικανοποιήσει τις αμερικανικές απαιτήσεις.

«Η άρση των κυρώσεων δεν συνδέεται με κάποια συγκεκριμένη συμπεριφορά», δήλωσε τη Δευτέρα ένας ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης. «Συνδέεται γενικά με το να συμπεριφέρονται πιο σωστά».

Δεν διευκρινίστηκε πώς και πότε θα καθοριστεί το τι σημαίνει «να συμπεριφέρονται πιο σωστά». Ωστόσο, ένας άλλος αξιωματούχος άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να ληφθούν σχετικά γρήγορα μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης ως μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και για τις δύο πλευρές.

«Θα κάνουμε κάποιες μικρές χειρονομίες προς αυτή την κατεύθυνση στην αρχή, αν μας κάνουν κάποιες μικρές χειρονομίες που να δείχνουν ότι είναι πρόθυμοι να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους», είπε ο αξιωματούχος, αναφέροντας την άρση των κυρώσεων και το ξεπάγωμα των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Πολλές από τις χώρες του Κόλπου, από τις οποίες οι ΗΠΑ ελπίζουν να προέλθουν επενδύσεις σε ένα ταμείο ανασυγκρότησης, θα εκπροσωπηθούν στις διευρυμένες συνομιλίες της συνόδου κορυφής.

Ένας από τους αξιωματούχους χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως «προσπάθεια να πειστούν και άλλες χώρες να πραγματοποιήσουν επενδύσεις».

Πηγή: skai.gr

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