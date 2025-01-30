Μαγνησία: Μητέρα γρονθοκόπησε καθηγητή και η πεθερά βιντεοσκοπούσε την επίθεση

Ένα πρωτοφανές συμβάν συνέβη σήμερα Πέμπτη σε Γυμνάσιο της Μαγνησίας, όταν μία μητέρα μαθήτριας επιτέθηκε και κυνήγησε καθηγητή, του έριξε γροθιά στο μάτι, ενώ η πεθερά της βιντεοσκοπούσε την επίθεση!

Όλα ξεκίνησαν σήμερα, όταν έγινε στο σχολείο εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και δόθηκαν οι βαθμοί στους μαθητές. Η μητέρα της μαθήτριας μαζί με την πεθερά της παρευρέθηκαν στο σχολείο για την εκδήλωση. Ωστόσο, χωρίς να έχει γίνει γνωστός ακόμη ο ακριβής λόγος, επικράτησε ένταση, με τη μητέρα και την πεθερά να φωνάζουν προς τον καθηγητή, ο οποίος όταν τις είδε να κινούνται απειλητικά εναντίον του ξεκίνησε να τρέχει. Η μητέρα της μαθήτριας άρχισε να τον κυνηγά, τον πρόφτασε και τον χτύπησε με τη γροθιά της στο μάτι, ενώ την ίδια στιγμή η πεθερά κατέγραψε με το κινητό της όλη την επίθεση.

Ο καθηγητής μεταφέρθηκε στο κοντινότερο Κέντρο Υγείας, ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι μετέβησαν στο αστυνομικό τμήμα, καθώς ο διευθυντής του σχολείου κάλεσε την αστυνομία για να καταγγείλει το γεγονός.



Αμέσως ενημερώθηκε και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η οποία διερευνά το περιστατικό.

Η περσινή ένταση και η φετινή… επίθεση

Η φετινή επίθεση της μητέρας της μαθήτριας προήλθε πιθανώς από την ένταση που υπήρχε μεταξύ της κόρης της και του εν λόγω καθηγητή, θύματος. Μαθήτρια και καθηγητής είχαν αρκετές διαφωνίες την περσινή χρονιά, είχαν σημειωθεί διαμάχες και είχε επέμβει τόσο η διεύθυνση του σχολείου όσο και η διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. Τα οξυμένα ωστόσο πνεύματα φαίνεται πως για καιρό είχαν αμβλυνθεί. Σήμερα όμως, κάτι πυροδότησε το κλίμα και το ξέσπασμα μετατράπηκε σε βία, με τη μητέρα να χτυπά τον καθηγητή στο μάτι, αλλά και την πεθερά της να βιντεοσκοπεί το γεγονός.



Η διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει θορυβηθεί εντόνως από το περιστατικό αυτό βίας, διερευνά την υπόθεση και θα κινηθεί όταν συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία. Αυτό που αρχικά απασχολεί είναι η υγεία του καθηγητή.

