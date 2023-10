Kαταδίκη της τρομοκρατικής επίθεσης στις Βρυξέλλες από το υπουργείο Εξωτερικών

«Η Ελλάδα καταδικάζει έντονα την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση στις Βρυξέλλες και στέκεται αλληλέγγυα στο Βέλγιο και τη Σουηδία», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter. «Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων» τονίζει το ΥΠΕΞ.

Greece strongly condemns the heinous terrorist attack in #Brussels & stands in solidarity with #Belgium and #Sweden.



Heartfelt condolences to the families of the victims. pic.twitter.com/KtHCQVPph2