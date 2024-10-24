ΥΠΑΑΤ - Ευλογιά των προβάτων: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Όλα τα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες/ καταναλωτές για την ευλογιά των προβάτων παρουσιάζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μέχρι σήμερα τα κρούσματα σε όλη τη χώρα είναι 110, ενώ έχουν θανατωθεί 24.000 ζώα



Η υγειονομική ταφή των ζώων γίνεται τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα αναφέρει ο ευρωπαϊκός κανονισμός

Η κύρια προσπάθεια για τον περιορισμό της ευλογιάς εντοπίζεται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με δεδομένο ότι δεν έχουν παρουσιασθεί άλλα κρούσματα σε Μαγνησία και Κορινθία ή άλλα σημεία της επικράτειας.

Χρήσιμα στοιχεία για την ευλογιά των προβάτων

1: Ευλογιά των προβάτων

• Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τη δημόσια υγεία, καθώς δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.

• Τα προληπτικά μέτρα έχουν στόχο την αποφυγή διασποράς από ζώο σε ζώο και την εκρίζωση της νόσου.

• Τα μέτρα εφαρμόζονται και στις αίγες, καθώς αποτελούν φορείς μετάδοσης.

________________________________________



2: Ερωτήματα των καταναλωτών

Α. Είναι ασφαλές το γάλα;

• Ναι, το γάλα είναι ασφαλές για ανθρώπινη κατανάλωση μετά από θερμική επεξεργασία υψηλής παστερίωσης.

Β. Είναι ασφαλές το κρέας;

• Το κρέας μπορεί να καταναλωθεί κανονικά.

________________________________________



3: Συμπτώματα που παρουσιάζουν τα ζώα

• Δερματικές αλλοιώσεις: Κηλίδες και βλατίδες στο κεφάλι και στα άτριχα μέρη, που εξελίσσονται σε εφελκίδες.

• Άλλα συμπτώματα: Πυρετός, διόγκωση λεμφαδένων, μείωση γαλακτοπαραγωγής, ανορεξία, κατάπτωση, επιπεφυκίτιδα, ρινίτιδα, βλεννοπυώδες ρινικό έκκριμα, σιελόρροια, πνευμονία.

Σε υποψία νόσησης:

• Ενημερώστε άμεσα τις κτηνιατρικές υπηρεσίες.

• Απομονώστε το άρρωστο ζώο και περιορίστε το κοπάδι.

________________________________________



4: Διαχείριση της νόσου

• Ακολουθούμε το Ευρωπαϊκό σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την εκρίζωση της νόσου:

o Θανάτωση και υγειονομική ταφή των ζώων στη μολυσμένη εκμετάλλευση.

o Οριοθέτηση ζωνών προστασίας 3 χλμ και επιτήρησης 10 χλμ γύρω από τη μολυσμένη εκτροφή.

o Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας.

o Καταβολή ενισχυμένης αποζημίωσης στους κτηνοτρόφους.

Σημειώνεται ότι χθες Τετάρτη το κλιμάκιο του ΥΠΑΑΤ με επικεφαλής τον ΓΓ Γιώργο Στρατάκο πραγματοποίησε συσκέψεις σε Κομοτηνή και Αλεξανδρούπολη



Σήμερα, με τη συμμετοχή του υφυπουργού Χρήστου Κέλλα, αντίστοιχες συσκέψεις έγιναν στην Ξάνθη και Καβάλα.



Αύριο θα γίνουν στις Σέρρες και στη Θεσσαλία.



Γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθεί στο έπακρο το 10ήμερο της εφαρμογής των μέτρων απαγόρευσης μετακίνησης αιγοπροβάτων. Η επιτυχία της προσπάθειας περιορισμού και εκρίζωσης της ευλογιάς θα κριθεί από την πιστή εφαρμογή ή όχι των μέτρων βιοασφάλειας παντού.



Στην προσπάθεια που κάνουν τα κλιμάκια του ΥΠΑΑΤ, τα οποία πλαισιώνονται από κτηνιάτρους όλων των εποπτευομένων φορέων αλλά και των Περιφερειών, συνδράμουν η ΕΛ.ΑΣ. και στα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και Καβάλας και το Λιμενικό.



Επίσης ο ΓΓ του ΥΠΑΑΤ Γιώργος Στρατάκος βρίσκεται σε συνεννόηση με τους υπευθύνους της Εγνατίας για να τοποθετηθούν απολυμαντικά σημεία στα διόδια.



Παράλληλα εκδίδεται άμεσα προκήρυξη πρόσληψης κτηνιάτρων εκτός ΑΣΕΠ από την Περιφέρεια ΑΜΘ.

Πηγή: skai.gr

