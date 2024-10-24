Συμβάσεις για την προμήθεια 20 νέων πλωτών μέσων διάσωσης για τις επιχειρησιακές ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας, υπεγράφησαν σήμερα από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΑΙΓΙΣ. Πρόκειται για πλωτά μέσα αξίας 12 εκατ. ευρώ, που θα διατεθούν μεταξύ άλλων σε ειδικές μονάδες της ΕΜΑΚ αλλά και σε λιμενικούς πυροσβεστικούς σταθμούς για πυρόσβεση, διάσωση και μετακίνηση πυροσβεστών, καθώς και για άλλες επιχειρησιακές ανάγκες τόσο του Πυροσβεστικού Σώματος όσο και της Πολιτικής Προστασίας.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, το σύνολο των σκαφών αυτών θα παραδοθούν από ένα διάστημα μεταξύ 4 και 12 μηνών, και «άρα θα είναι αρκετά από αυτά ετοιμοπαράδοτα για την επόμενη αντιπυρική περίοδο» και προσέθεσε ότι η χρήση τους είναι πολλαπλή, αποτελώντας «παρακαταθήκη στο Πυροσβεστικό Σώμα, στην Πολιτική Προστασία αλλά και στις επόμενες γενιές». «Τρέχουμε ταχύτατα το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ και νομίζω ότι βλέποντας κανείς την κλιματική κρίση και πώς αυτή επηρεάζει και τη χώρα μας και τα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο -ακραίες ξηρασίες, ακραίες πυρκαγιές, πολύ μεγάλες πλημμύρες- θα χρειαστούμε όλα αυτά τα μέσα για να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι πιο πατριωτικό, κάτι πιο σωστό και ηθικό, από το να κάνεις ό,τι μπορείς όταν είσαι μια οργανωμένη Πολιτεία, για να προστατεύσεις τους συμπολίτες σου και να προστατεύεις τη χώρα σου», υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας.

Όπως είπε ο κ. Κικίλιας, το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ δίνει τη δυνατότητα να εξοπλίσουν το Πυροσβεστικό Σώμα, την Πολιτική Προστασία και τις δυνάμεις των σωμάτων ασφαλείας με αυτά τα μέσα. Ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στη χθεσινή πυρκαγιά στην Κίμωλο, τονίζοντας ότι «το Πυροσβεστικό Σώμα πάλευε χθες όλη τη νύχτα» και τόνισε ότι ενώ έχει φτάσει πλέον προς το τέλος της η αντιπυρική περίοδος, τα νησιά του Αιγαίου δοκιμάζονται ακόμα. «Υπάρχουν μποφόρ. Όπως είπαμε δεν έχει βρέξει. Είμαστε υποχρεωμένοι να το αντιμετωπίσουμε», σημείωσε. Παράλληλα, ο υπουργός επισήμανε ότι τα διασωστικά- πυροσβεστικά σκάφη που θα προμηθευτούν, θα μπορούν να ταξιδέψουν και με 7,8, 9 μποφόρ, καθώς επίσης κι άλλα σκάφη, πιο μικρά και ιδιαίτερα που έχουν να κάνουν με τη διάσωση, «τη διάσωση θαλάσσης, τη διάσωση μέσα σε πλημμύρες, τη δυνατότητα να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση σε περιοχές πολύ δύσκολες και επικίνδυνες». «Δική μου παράκληση ισχυρή, είναι η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθότι χρειαζόμαστε αυτά τα σκάφη άμεσα στο πεδίο», υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας. Επιπλέον, όπως είπε, θα υπάρξει και δωρεά ενός ακόμη τέτοιου τύπου σκάφους και προσέθεσε ότι τα σκάφη διάσωσης και πυρόσβεσης που προορίζονται για το Πυροσβεστικό Σώμα θα παραληφθούν πριν την επόμενη αντιπυρική περίοδο.

Αναφορικά με το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ, ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι προχωράει με ταχύτατους ρυθμούς και εξοπλίζονται με αυτά τα μέσα τα οποία έχουν ανάγκη για να προστατεύσουν τους πολίτες. «Είναι κοινός τόπος πλέον, ότι το Πυροσβεστικό Σώμα, οι εθελοντές μας, οι δασοκομάντος μας, και τα υπόλοιπα σώματα και οι ένοπλες δυνάμεις που αγωνίζονται μαζί μας τους τελευταίους έξι μήνες στην αντιπυρική περίοδο, δοκιμάζονται στα όρια των αντοχών τους. Οι νέες συνθήκες επιβάλλουν στο ελληνικό κράτος να βοηθήσει, να στηρίξει και να ενδυναμώσει την προσπάθεια αυτή», σημείωσε ο κ. Κικίλιας, ενώ αναφέρθηκε στη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, τονίζοντας ότι «χθες, με έμφαση ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι σ΄αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες, τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, το να έχουμε 20% λιγότερες καμένες εκτάσεις από τον μέσο όρο της τελευταίας εικοσαετίας, με τις χειρότερες πυρομετεωρολογικές συνθήκες των τελευταίων 40 χρόνων, είναι προφανώς ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα ως προς την προστασία και του φυσικού κάλλους και των περιουσιών των ανθρώπων, κυρίως όμως της ανθρώπινης ζωής». «Οι άντρες και οι γυναίκες του Πυροσβεστικού Σώματος συνέβαλαν τα μέγιστα σε αυτό και συμβάλλουν ακόμα αυτή την αντιπυρική περίοδο που δεν έχει τελειώσει», υπογράμμισε ο υπουργός και επισήμανε ότι τους τελευταίες 10 μήνες «έχουν τρέξει» διαγωνισμούς 1,7 δισ. ευρώ. «Αποδείξαμε ότι όταν υπάρχει θέληση και βούληση -και αυτός είναι ο νέος πατριωτισμός ότι στην πράξη- γίνονται όλα αυτά τα οποία απαιτείται για να προστατευθεί η πατρίδα και οι συμπολίτες μας», κατέληξε ο κ. Κικίλιας.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, τόνισε ότι το Πυροσβεστικό Σώμα εκσυγχρονίζεται, μεταρρυθμίζεται κι επιβάλλει τις επιχειρησιακές ανάγκες. «Το Σώμα εκσυγχρονίζεται με εναέρια, με θαλάσσια, με επίγεια μέσα. Προχωράμε έτσι ώστε να ενισχύσουμε συνολικά το μηχανισμό αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών και ιδιαίτερα το Πυροσβεστικό Σώμα που αποτελεί τον κυρίαρχο επιχειρησιακό βραχίονα. Σε αυτό συνεχίζουμε τη δουλειά», υπογράμμισε ο κ. Τουρνάς.

Στις νέες συνθήκες που «επιβάλλει η κλιματική κρίση» αναφέρθηκε ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος, Θεόδωρος Βάγιας.

«Η κλιματική κρίση μας επιβάλλει και να τροποποιήσουμε το σχεδιασμό μας αλλά και να παραλάβουμε νέα μέσα προκειμένου να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση των συνεπειών αυτής. Έτσι και η σύμβαση με τα σημερινά μέσα δίνει τη δυνατότητα ενδυναμωθεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός. Με τα μέσα αυτά θα ενισχυθεί επιχειρησιακά το ΠΣ, θα διατεθούν σε ειδικούς λιμενικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς, ειδικές μονάδες της ΕΜΑΚ καταστροφών και θα χρησιμεύσουν και για πυρόσβεση και για διάσωση και για μεταφορά πυροσβεστών σε νησιωτικές και όχι μόνο περιοχές», σημείωσε.

Σημειώνεται ότι τα πλωτά μέσα θα συμβάλλουν μεταξύ άλλων, στη βελτιστοποίηση της απόκρισης για τη διάσωση, εκκένωση και μεταφορά τραυματιών-ασθενών, στην ανάπτυξη θαλάσσιων επιχειρήσεων που να διευκολύνουν και να συμβάλουν στο έργο και την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος και της Πολιτικής Προστασίας, στην από θαλάσσης μεταφορά πεζοπόρων τμημάτων ή και οχημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και άλλων επιχειρησιακά εμπλεκομένων φορέων (ΕΚΑΒ κλπ), όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, καθώς και στη μεταφορά προσωπικού, υλικών και μέσων για την περίθαλψη πληγέντων.

