Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνελήφθη αστυνομικός, κατηγορούμενος για απάτες τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατ’ εξακολούθηση, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε, περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο για συνέργεια σε απάτη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία, γυναίκα - ύστερα από προτροπή της ανωτέρω συνεργού - απευθύνθηκε για υπόθεσή της στον αστυνομικό.

Ο αστυνομικός, με το πρόσχημα μεσολάβησης για την αποφυγή νομικών συνεπειών στην εν λόγω υπόθεση, έπεισε το θύμα να καταβάλει χρηματικά ποσά, αρχικά κατ’ ιδίαν στη συνεργό του και στη συνέχεια σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Σε σωματική έρευνα, καθώς και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, -3- κυνηγετικές καραμπίνες, περίστροφο, πιστόλι, -251- φυσίγγια, 500 ευρώ, ρολόι και κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

